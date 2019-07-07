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وكيل تعليم الأقصر يتفقد إحدى المدارس لحل أزمة مرور خط الصرف بها

الأحد، 07 يوليه 2019 09:13 ص
وكيل تعليم الأقصر يتفقد إحدى المدارس لحل أزمة مرور خط الصرف بها جانب من الجولة
الأقصر – أحمد مرعى

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تفقد الشناوى عايد وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر، برفقة اللواء محمد صحصاح رئيس مركز ومدينة البياضية، أزمة الصرف الصحى بمدرسة عمار بن ياسر للتعليم الأساسي التابعة لإدارة البياضية التعليمية، وبحثا في لقاء طرح العديد من الحلول حتى لا يمر الصرف بملاعب المدرسة.

وقام وكيل التعليم ورئيس المدينة خلال زيارة المدرسة بعمل معاينة كاملة لموقع الصرف داخلها، وقاما بدراسة المقترحات والحلول على أرض الواقع فى حضور الإدارة الهندسية بمجلس المدينة والمقاول ومدير إدارة البياضية التعليمية، وانتهت المعاينة وتم الاتفاق على أن لا يمر خط الصرف الصحي بملعب المدرسة.

وأكد الشناوي عايد، على أن قيادة مجلس المدينة متمثلة فى اللواء محمد الصحصاح قامت بتذليل كافة العقبات لحل مشكلة الصرف الصحي بالمدرسة، ويأتى ذلك فى إطار تنفيذ تعليمات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر بسرعة حل المشكلات على أرض الواقع وتذليل جميع العقبات.

من ناحية أخرى، قال محمد سيد سليمان رئيس مدينة إسنا، إنه كلف بضرورة تكثيف الحملات لضبط المخالفين الذين يقومون بالاتجار فى القمامة من "نباشي القمامة"، وذلك لكونهم يتعمدون تشويه المظهر الحضاري بإلقاء القمامة في الشوارع بالمدينة عقب تنظيفها بالحملات اليومية.

وأضاف رئيس مدينة إسنا لـ"اليوم السابع"، أنه التقي بعدد من العاملين والمشرفين بإدارة النظافة بالمركز، وبحث معهم سبل رفع كفاءة مستوى النظافة بشوارع المدينة، وأكد على الالتزام بالزي الموحد للعاملين بالنظافة، وذلك لدعم تعاون المواطنين معهم وتيسير مهام عملهم فضلاً عن سهولة ضبط المخالفين ممن يتلاعبون بأكوام القمامة والحاويات.

وأوضح محمد سيد سليمان رئيس مدينة إسنا، أنه طالب بسرعة ضبط المخالفين ممن يتاجرون بالقمامة ويتعمدون تشويه المظهر الحضاري بإلقائها في الشوارع، أو إفراغ الحاويات بالشوارع عبر ما يعرف بسلوك فرز القمامة وضبط التروسيكلات المخالفة ومصادرتها وإحالة أصحابها للشرطة وتحرير محضر بها.

 


الاقصر

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صرف صحي بمدرسة بالبياضية

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