وكالة الطاقة الذرية: نحن على علم بإعلان إيران تقليص التزاماتها بالاتفاق النووى

فيينا أ ش أ

قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة، اليوم الأحد، إنها على علم بإعلان إيران تقليص التزاماتها بالاتفاق النووى لعام 2015، وأنها سترفع درجة تخصيب اليورانيوم عن المتفق عليه بنسبة تفوق 6ر3 فى المائة.

وأضافت الوكالة - حسبما نقلت شبكة "إيه بى سى نيوز" الأمريكية - أن مفتشيها فى إيران سيرسلون تقاريرهم إلى مقر المنظمة التابعة للأمم المتحدة فى فيينا بمجرد التحقق من التطور المعلن عنه؛ وذلك دون الإشارة إلى المزيد من التفاصيل.

وكان مساعد وزير الخارجية الإيرانى للشئون السياسية ​عباس عراقجي​ قد أعلن فى وقت سابق أن قرار بلاده ليس انتهاكا للاتفاق النووي، مؤكدا أن طهران أمهلت الاتحاد الأوروبى 60 يوما للوفاء بالتزاماته بشأن الاتفاق النووي.

وشدد على أن بلاده ملتزمة بالاتفاق لكن يجب أن يكون هناك فى الجانب الأوروبى المقابل وفاء للعهود، مشيرا إلى أن باب الدبلوماسية ما زال مفتوحا لإنقاذ الاتفاق النووى ولكن بمبادرات جديدة.