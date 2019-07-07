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وفد جامعتى "تعز وسوران" بدولتى العراق واليمن فى ضيافة رئيس جامعة سوهاج

الأحد، 07 يوليه 2019 11:43 م
وفد جامعتى "تعز وسوران" بدولتى العراق واليمن فى ضيافة رئيس جامعة سوهاج خلال اللقاء
سوهاج محمود مقبول

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عقد مساء اليوم الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج اجتماع مع 21 طالبا وطالبة يمثلون الوفد الطلابى العربى لتبادل التدريب الطلابى التابع لاتحاد الجامعات العربية، لجامعتى "تعز" و"سوران" بدولتى اليمن والعراق الشقيتين، فى تخصصات الطب البشرى والقانون والعلوم، بمقر مجلس الجامعة، بحضور الدكتور أحمد الجهينى منسق التدريب للجامعة.

وبدأ الاجتماع بكلمة رحب فيها رئيس الجامعة بجميع أفراد الوفد لوجودهم بمقر الجامعة بمحافظة سوهاج، كما اطمأن على كافة الخدمات التى تقدم لهم والمتعلقة بالإعاشة والإقامة وتوفير كافة سبل الراحة والأمان خلال فترة التعليم والتدريب وحتى عودتهم إلى أوطانهم بسلام، مؤكداً على وجود برنامج علمى معد خصيصاً لطلاب الوفد العربى داخل كليات الجامعة لاستقبال الطلاب لإفادتهم والاستفادة من وجودهم.

وأثناء اللقاء قدم عزيز نبذة مختصرة عن تاريخ الجامعة المصنفة ضمن أفضل 19 جامعة فى مصر، كما تحدث عن الفرص التعليمية والبرامج الدراسية المتاحة بها، بالإضافة إلى أهم الخدمات التى تقدمها الجامعة لخدمة المجتمع وتنمية البيئة ومنها المزارع والخدمات الطبية والبطرية والتوعوية والاستشارات العلمية فى مختلف المجالات، متمنياً أن يكون الطلاب خير سفراء لبلادهم فى نقل صورة إيجابية عن الجامعة والخدمات التى تقدمها فى خدمة المجتمع.

جدير بالذكر أن رئيس الجامعة حدد اللقاء الثانى مع طلاب الوفد بعد مرور أسبوعين من بدء التدريب لتقييم نسبة الاستفادة العلمية العائدة عليهم، حيث كلفهم بعمل عرض تقديمى عن جامعاتهم يتضمن فرص التعاون المشترك المتاحة من الناحية العلمية بين الجامعتين.

 
 
تعز وسوران بدولتي العراق واليمن (1)
 
تعز وسوران بدولتي العراق واليمن (2)
 
تعز وسوران بدولتي العراق واليمن (3)
 
تعز وسوران بدولتي العراق واليمن (4)
 
تعز وسوران بدولتي العراق واليمن (5)
 
تعز وسوران بدولتي العراق واليمن (6)

 


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