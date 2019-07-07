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وفاة ملكة جمال فى تحطم طائرة كانت تقودها فى سماء ولاية مسيسيبى

الأحد، 07 يوليه 2019 11:16 م
وفاة ملكة جمال فى تحطم طائرة كانت تقودها فى سماء ولاية مسيسيبى ليك ليتل تقود طائرة
كتب أحمد علوى

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أعلنت وسائل الإعلام المحلية فى مدينة ستاركفيل بولاية مسيسيبى الامريكية أن ملكة الجمال ليك ليتل، لقت مصرعها  فى حادث تحطم طائرة كانت هى تقودها.

وقال وسائل الإعلام: إن وفاة ليك ليتل ذات الـ18 عاما، جاءت قبل أسابيع من مشاركتها فى مسابقة سيتم تنظيمها فى الولاية الأمريكية ذاتها.

لقيت ملكة جمال أمريكية حتفها فى تحطم طائرة، وذلك قبل بضعة أسابيع من مشاركتها التى كانت مقررة فى مسابقة ملكة جمال على مستوى الدولة فى بلادها.

وعانت ليك حروقا بليغة بعد أن اشتعلت النيران فى طائرتها الصغيرة قبل سقوطها على حقل جولف، وتوفيت بعد نقلها جوا إلى مستشفى فى ممفيس.

وتوجت ليك "ملكة جمال الضيافة" فى مدينتها وكانت تعتزم المنافسة فى مسابقة ملكة جمال على مستوى الولاية ستعقد فى أواخر الشهر الجارى.


ملكة جمال

وفاة ملكة جمال

اخبار العالم

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