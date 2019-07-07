وفاة معاون مباحث قويسنا متأثرا بإصاباته فى حادث مرورى على طريق شبين الكوم

المنوفية _ محمد فتحى

توفى منذ قليل، النقيب عبد الله الميت، معاون مباحث قويسنا بمحافظة المنوفية، وذلك عقب تعرضه لإصابات متفرقة منذ أسبوعين، فى حادث سير على طريق قويسنا شبين الكوم، وتم نقله إلى مستشفى شبين الكوم الجامعى، وتبين إصابته بنزيف فى المخ .

تلقى اللواء سمير أبو زامل مدير أمن المنوفية، إخطارًا بحادث سير، وإصابة النقيب عبدالله الميت، معاون مباحث قويسنا أمام قرية طه شبرا، على طريق قويسنا شبين الكوم .

على الفور، أمر الدكتور أمجد عبد الحميد مدير عام الإسعاف، بالدفع بسيارة مجهزة إلى موقع الحادث، ونقل معاون المباحث إلى مستشفى شبين الكوم التعليمى تحت إشراف شادي نبوى البدري المشرف العام.

وتبين أن سيارة نقل محملة بالأخشاب، قطعت الطريق أمام سيارة ملاكى كان يستقلها معاون المباحث أثناء عودته من العمل، أسفر عن الحادث، وتسببت فى إصاباته التى أسفرت عن وفاته.