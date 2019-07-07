سوبر كورة
Ads
الأحد، 07 يوليه 2019 05:23 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار المحافظات

وشن حملات مكثفة على مستودعات البوتاجاز..

وضع ملصقات التعريفة الجديدة على سيارات الأجرة بمحافظة دمياط

الأحد، 07 يوليه 2019 05:04 م
وضع ملصقات التعريفة الجديدة على سيارات الأجرة بمحافظة دمياط تعرفة الأجرة
دمياط معتز الشربينى - عبده عبد البارى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شن اليوم مسؤلى إدارة المواقف بالتعاون مع إدارة المتابعة بديوان عام محافظة دمياط، بشن حملات على عدد من المواقف، حيث تم وضع ملصقات بالتعريفة الرسمية داخل السيارات من أجل إلزام سائقى السيارات بتطبيق تعريفة الأجرة، و الذى تبين أثناء المرور التزام كافة السائقين.

كما شددت المحافظ على ضرورة تكثيف الحملات الفترة الحالية على كافة المواقف داخل المحافظة حتى يتم الإلتزام بنشر التعريفة الجديدة بالمواقف والمحطات المختلفة وتعليقها فى مكان ظاهر وإلزام سائقى المواصلات بعمل ملصقات بالتعريفة الجديدة لكل خط سير.

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الدكتورة منال عوض محافظ دمياط بشن حملات تفتيشية على مواقف المحافظة للتأكد من مدى إلتزام سائقى سيارات الأجرة بالتعريفة الجديدة المقررة من الحكومة، لوسائل النقل الداخلية والخارجية بالمحافظة.

كما تفقدت إدارة المتابعة بديوان عام المحافظة 4 مستودعات بوتاجاز على نطاق المحافظة بمشاركة مدير مديرية التموين و التجارة الداخلية، و مدير الرقابة التموينية، وكذا مدير التجارة الداخلية بالمديرية.

و تبين للحملة أثناء متابعة مدى الالتزام بالتسعيرة الجديدة للأسطوانات المنزلية والتجارية من عدمه، إلتزام كافة المستودعات بالسعر الرسمى للإسطوانات المنزلية، والإسطوانات التجارية ، وايضا تم التأكد من توافر كل الحصص بمختلف المستودعات لتلبية احتياجات المواطنين .

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الدكتورة منال عوض محافظ دمياط بشن حملات للمرور على مستودعات أسطوانات البوتاجاز بالمحافظة للتأكد من انتظام سير العمل وإلتزامهم بالبيع للمستهلك بالتسعيرة الجديدة التى أعلنتها وزارة البترول والثروة المعدنية.

 

 


تعريفة الاجرة

المتابعة

منال عوض

محافظ دمياط

التعريفة الجديدة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
مدبولي: اجتماعات دورية لمتابعة مشروعات العاصمة الإدارية استعدادا للانتقال إليها

مدبولي: اجتماعات دورية لمتابعة مشروعات العاصمة الإدارية استعدادا للانتقال إليها

بركان 6 يوليو يكشف "عورات" الكرة المصرية.. الخروج المؤسف للمنتخب الوطنى من أمم أفريقيا يؤكد الأخطاء الإدارية والفنية فى اتحاد الكرة والمنتخب.. خطايا مجلس الجبلاية وأجيرى تقود الفراعنة للسقوط أمام الأولاد

بركان 6 يوليو يكشف "عورات" الكرة المصرية.. الخروج المؤسف للمنتخب الوطنى من أمم أفريقيا يؤكد الأخطاء الإدارية والفنية فى اتحاد الكرة والمنتخب.. خطايا مجلس الجبلاية وأجيرى تقود الفراعنة للسقوط أمام الأولاد

240 ألف دولار شرطا جزائيا فى عقد أجيرى.. ومحاولات لفسخ العقد بالتراضى

240 ألف دولار شرطا جزائيا فى عقد أجيرى.. ومحاولات لفسخ العقد بالتراضى

إحالة 21 سائق سرفيس بالقاهرة للنيابة لعدم التزامهم بالتعريفة الجديدة

إحالة 21 سائق سرفيس بالقاهرة للنيابة لعدم التزامهم بالتعريفة الجديدة

ذكرى شهداء الكتيبة 103 فى كمين البرث بكاريكاتير اليوم السابع

ذكرى شهداء الكتيبة 103 فى كمين البرث بكاريكاتير اليوم السابع

سوبر كورة.. رينارد يقترب من الدورى المصرى وصراع ثنائى على ضمه

سوبر كورة.. رينارد يقترب من الدورى المصرى وصراع ثنائى على ضمه

خطة لتوفير 110 آلاف فرصة عمل بالثروة المعدنية و700 مليون دولار استثمارات بالقطاع

خطة لتوفير 110 آلاف فرصة عمل بالثروة المعدنية و700 مليون دولار استثمارات بالقطاع

من يحاكم "الفشلة" فى اتحاد الكرة؟.. الشارع المصرى "يغلى" بعد السقوط المؤسف للفراعنة بامم افريقيا 2019.. مطالب بعقاب من أساءوا استغلال السلطة.. أجهزة الدولة وفرت كل سبل الدعم ومجلس الجبلاية لم يفكر إلا فى البزنس

من يحاكم "الفشلة" فى اتحاد الكرة؟.. الشارع المصرى "يغلى" بعد السقوط المؤسف للفراعنة بامم افريقيا 2019.. مطالب بعقاب من أساءوا استغلال السلطة.. أجهزة الدولة وفرت كل سبل الدعم ومجلس الجبلاية لم يفكر إلا فى البزنس

فيديو جراف.. يعنى إيه تأمين صحى شامل لكل المصريين ؟

فيديو جراف.. يعنى إيه تأمين صحى شامل لكل المصريين ؟

بلاغ للنائب العام ضد اتحاد الكرة بتهمة إهدار المال العام

بلاغ للنائب العام ضد اتحاد الكرة بتهمة إهدار المال العام

البنك المركزى يطلق خدمة جديدة للاستعلام الفورى عن حسابات المتوفين بالبنوك

البنك المركزى يطلق خدمة جديدة للاستعلام الفورى عن حسابات المتوفين بالبنوك

خروج مصر من أمم أفريقيا 2019 فى عيون صحافة العالم.. "فرانس فوتبول": خروج الفراعنة أصاب الجماهير بالصدمة.. "صن": حلم أصحاب الأرض ينتهى وسط بكاء صلاح و"الأولاد" يكمل سلسلة المفاجآت.. ولاجازيتا تبرز تفوق البافانا

خروج مصر من أمم أفريقيا 2019 فى عيون صحافة العالم.. "فرانس فوتبول": خروج الفراعنة أصاب الجماهير بالصدمة.. "صن": حلم أصحاب الأرض ينتهى وسط بكاء صلاح و"الأولاد" يكمل سلسلة المفاجآت.. ولاجازيتا تبرز تفوق البافانا

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة