وضع ملصقات التعريفة الجديدة على سيارات الأجرة بمحافظة دمياط

دمياط معتز الشربينى - عبده عبد البارى

شن اليوم مسؤلى إدارة المواقف بالتعاون مع إدارة المتابعة بديوان عام محافظة دمياط، بشن حملات على عدد من المواقف، حيث تم وضع ملصقات بالتعريفة الرسمية داخل السيارات من أجل إلزام سائقى السيارات بتطبيق تعريفة الأجرة، و الذى تبين أثناء المرور التزام كافة السائقين.

كما شددت المحافظ على ضرورة تكثيف الحملات الفترة الحالية على كافة المواقف داخل المحافظة حتى يتم الإلتزام بنشر التعريفة الجديدة بالمواقف والمحطات المختلفة وتعليقها فى مكان ظاهر وإلزام سائقى المواصلات بعمل ملصقات بالتعريفة الجديدة لكل خط سير.

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الدكتورة منال عوض محافظ دمياط بشن حملات تفتيشية على مواقف المحافظة للتأكد من مدى إلتزام سائقى سيارات الأجرة بالتعريفة الجديدة المقررة من الحكومة، لوسائل النقل الداخلية والخارجية بالمحافظة.

كما تفقدت إدارة المتابعة بديوان عام المحافظة 4 مستودعات بوتاجاز على نطاق المحافظة بمشاركة مدير مديرية التموين و التجارة الداخلية، و مدير الرقابة التموينية، وكذا مدير التجارة الداخلية بالمديرية.

و تبين للحملة أثناء متابعة مدى الالتزام بالتسعيرة الجديدة للأسطوانات المنزلية والتجارية من عدمه، إلتزام كافة المستودعات بالسعر الرسمى للإسطوانات المنزلية، والإسطوانات التجارية ، وايضا تم التأكد من توافر كل الحصص بمختلف المستودعات لتلبية احتياجات المواطنين .

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الدكتورة منال عوض محافظ دمياط بشن حملات للمرور على مستودعات أسطوانات البوتاجاز بالمحافظة للتأكد من انتظام سير العمل وإلتزامهم بالبيع للمستهلك بالتسعيرة الجديدة التى أعلنتها وزارة البترول والثروة المعدنية.