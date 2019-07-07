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وسائل إعلام فرنسية تشيد بكتاب "العاطفة" لساركوزى

الأحد، 07 يوليه 2019 08:01 م
وسائل إعلام فرنسية تشيد بكتاب "العاطفة" لساركوزى ساركوزى
كتب أحمد علوى

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قالت العديد من وسائل الإعلام الفرنسية، إن الكتاب الجديد للرئيس الفرنسى السابق، نيكولا ساركوزى، نال إعجاب وإقبال الكثير من القراء.

وفى الجمعة الماضية، وقع ساركوزى، نسخة من الكتاب فى عدد من المناطق، وعلى راسها فى مكتبة لامارتين بالدائرة الـ16 الباريسية، والذى وقع  فيها على 600 نسخة من كتابه الذى يحمل عنوان "العاطفة"، بالإضافة إلى 450 نسخة فى ستراسبورج.

 

ساركوزى يوع كتابه فى احد شوارع باريس
ساركوزى يوقع كتابه خارج احد مكتبات باريس

 

يروى نيكولا ساركوزى، فى "العاطفة" ذكرياته السياسية والشخصية، وكذلك انضمامه إلى قصر الإليزيه، فى عام 2007، كما أغتنم الفرصة للتحدث باستفاضة عن حياته الخاصة وزوجته الثانية سيسيليا.

وشمل الكتاب عدد من الروايات مع فرانسوا فيون، الذى كان رئيسًا للوزراء من 2007 إلى 2012، وأيضًا سيجولين رويال، الذى هزمها فى الجولة الثانية والانتخابات الرئاسية عام 2007 .

نيكولا ساركوزى

من ناحية أخرى، حرص ساركوزى فى كتابه على عدم تقييم تصرفات الرئيس الحالى، إيمانويل ماكرون، وقراراته السياسية.


كتاب ساركوزى

كتاب العاطفة

ساركوزى

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