وزير العدل البريطانى: البرلمان سيجد سبيلا على الأرجح لمنع الخروج دون اتفاق

عبر وزير العدل البريطاني ديفيد جوك اليوم الأحد، عن اعتقاده بأن البرلمان سيجد سبيلا لمنع رئيس الوزراء الجديد من إخراج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى دون اتفاق.

وينادي بوريس جونسون، المرشح الأوفر حظا لخلافة تيريزا ماي فى رئاسة الوزراء، بضرورة خروج بريطانيا من الاتحاد فى 31 أكتوبر سواء باتفاق أو بدونه. وأبدى البرلمان معارضته مرارا للخروج دون اتفاق.

وقال جوك لتلفزيون هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) "بالنظر إلى الأغلبية البرلمانية وقوة المشاعر بشأن الخروج من الاتحاد الأوروبى دون اتفاق، فإنى أعتقد بأنه ستكون هناك على الأرجح وسيلة برلمانية يمكن من خلالها منع هذا... هناك عنصر غموض بهذا الشأن لكني أعتقد بأن الاحتمال هو أن البرلمان سيجد آلية ما".