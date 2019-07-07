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وزير العدل البريطانى: البرلمان سيجد سبيلا على الأرجح لمنع الخروج دون اتفاق

الأحد، 07 يوليه 2019 02:11 م
وزير العدل البريطانى: البرلمان سيجد سبيلا على الأرجح لمنع الخروج دون اتفاق بوريس جونسون
(رويترز)

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عبر وزير العدل البريطاني ديفيد جوك اليوم الأحد، عن اعتقاده بأن البرلمان سيجد سبيلا لمنع رئيس الوزراء الجديد من إخراج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى دون اتفاق.

وينادي بوريس جونسون، المرشح الأوفر حظا لخلافة تيريزا ماي فى رئاسة الوزراء، بضرورة خروج بريطانيا من الاتحاد فى 31 أكتوبر سواء باتفاق أو بدونه. وأبدى البرلمان معارضته مرارا للخروج دون اتفاق.

وقال جوك لتلفزيون هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) "بالنظر إلى الأغلبية البرلمانية وقوة المشاعر بشأن الخروج من الاتحاد الأوروبى دون اتفاق، فإنى أعتقد بأنه ستكون هناك على الأرجح وسيلة برلمانية يمكن من خلالها منع هذا... هناك عنصر غموض بهذا الشأن لكني أعتقد بأن الاحتمال هو أن البرلمان سيجد آلية ما".

 


وزير العدل البريطانى

الاتحاد الاوروبى

بوريس جونسون

رئيس الوزراء

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