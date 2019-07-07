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وزير الداخلية الأردنى يؤكد على عمق ومتانة العلاقات مع الإمارات

الأحد، 07 يوليه 2019 02:28 م
وزير الداخلية الأردنى يؤكد على عمق ومتانة العلاقات مع الإمارات عناصر من الشرطة الأردنية
عمان /أ ش أ/

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أكد وزير الداخلية الأردنى سلامة حماد، أن العلاقات الأردنية الإماراتية اكتسبت عمقها ومتانتها من الحرص المشترك لقيادتى البلدين الشقيقين على الارتقاء بها نحو آفاق أكثر تقدما وفتح مجالات أوسع للتعاون والتنسيق فى شتى المجالات، مشيرا إلى أهمية الشراكة بين البلدين وضرورة دعمها وتعزيزها خدمة لمصالح الشعبين.

وذكرت وكالة الأنباء الأردنية أن ذلك جاء خلال لقاء وزير الداخلية الأردني، اليوم الأحد، فى مبنى الوزارة بعمان، مع وفد عسكرى وأمنى إماراتى برئاسة اللواء مسلم الراشدي، حيث بحث الجانبان أوجه التعاون الأمنى بين البلدين، وآلية التنسيق المتبعة بين الأجهزة الأمنية الأردنية لمواجهة مختلف التحديات الأمنية، إضافة إلى أحدث البرامج والمشاريع والأساليب التى تنفذها وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية التابعة لها فى مجال مكافحة الجريمة.

وعرض حماد، خلال اللقاء، الهيكل التنظيمى لوزارة الداخلية وأبرز مهامها واختصاصاتها واستراتيجياتها، موضحا مهام وواجبات الأجهزة الأمنية التابعة لوزارة الداخلية، وهى الأمن العام وقوات الدرك والدفاع المدني.

وبدوره، أشاد رئيس الوفد الإماراتى بقدرة الأجهزة الأمنية الأردنية على فرض النظام والحفاظ على الاستقرار ومكافحة الجريمة بمختلف أنواعها، معربا عن رغبة بلاده فى تطوير التعاون بين البلدين الشقيقين؛ لاسيما فى المجالات الأمنية الشرطية، وبما يخدم مصالحهما المشتركة.

 


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