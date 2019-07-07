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وزير إسرائيلى: مستوى تخصيب إيران لليورانيوم طفيف لكنه "خطوة" صوب صنع قنبلة

الأحد، 07 يوليه 2019 09:58 ص
وزير إسرائيلى: مستوى تخصيب إيران لليورانيوم طفيف لكنه "خطوة" صوب صنع قنبلة رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو
(رويترز)

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وصف وزير الطاقة الإسرائيلى يوفال شتاينتز، اليوم الأحد، الزيادة التى أعلنتها إيران فى تخصيب اليورانيوم بأنها زيادة طفيفة لكنه اتهم طهران بكسر القيود المتفق عليها دوليا على مشروعاتها النووية وبالمضى قدما صوب إنتاج قنبلة.

وقال شتاينتز، وهو عضو حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الأمنية، لتلفزيون (واي نت) الإسرائيلي "إيران بدأت - ورغم أنها زيادة طفيفة في الوقت الحالي- فقد بدأت زيادة مستوى التخصيب وكسر القيود المفروضة عليها في هذا الصدد".

وأضاف "يعني ذلك... أنها تتجاهل الخطوط الحمر المتفق عليها (و) وأنها بدأت مسيرتها.. مسيرة ليست بالبسيطة تجاه إنتاج أسلحة نووية".

 


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