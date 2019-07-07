وزيرة البيئة الفرنسية تعتزم إصدار قانون جديد لحماية البئية من أثار النفايات

كتب أحمد علوى

قالت وزيرة البيئة الفرنسية، برون بوارسون، إنها تعتزم إطلاق عدد من التدابير الجديدة من أجل الحفاظ على البيئة عن طريق مكافحة النفايات والقضاء على ظاهرة إلقاء النفايات الغير مرغوبة بالنسبة للاشخاص.

وأشارت الوزيرة الفرنسية فى كلمتها لصحيفى جورنال دو ديمونش الفرنسية، أنه لابد وأن يتحول الشعب الفرنسى إلى مجتمع يستفيد بكل موارده وإعادة تدويرها من اجل انقاذ البيئة.

وتعتزم الحكومة الفرنسية النظر فى مشروع قانون جديد ستقدمه إليها الوزيرة الأربعاء المقبل.

شدد بوارسون عضوة الحزب الحاكم الجمهورية إلى الأمام، على أنه لابد وأن يتم خفض الاستهلاك وتجنب التغليف غير الضروري والتشجيع على إعادة الاستخدام وإعادة التدوير".