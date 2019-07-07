وزيرة الاقتصاد الجورجية: لن نتخلى عن علاقتنا التجارية مع روسيا

أ ش أ

صرّحت وزيرة الاقتصاد والتنمية المستدامة الجورجية ناتلا ورافا، بأن بلادها ليس لديها خطط للتخلى عن علاقاتها الاقتصادية مع روسيا، التى تعد ثانى أكبر شريك تجارى لبلادها.

وقالت ورافا، خلال مقابلة مع الفلاحين ورجال أعمال قطاع السياحة في منطقة كاخيتي شرق جورجيا، إن روسيا تمثل 13% من صادرات البلاد.

وأضافت الوزيرة الجورجية - خلال تصريحات إعلامية نقلتها عنها وكالة أنباء (تاس) الروسية - "بفضل جهود حكومتنا يعد الاقتصاد الجورجي متنوعا إلى حد ما في الوقت الراهن"، موضحة "الصادرات إلى روسيا تمثل نسبة 13% من تجارتنا الخارجية.. بطبيعة الحال، توجد بلدان أخرى للاختيار من بينها، ولكن هل علينا التخلي عن نسبة الـ13%؟ بالطبع لا".

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وقع مرسوما بتعليق الرحلات الجوية المباشرة المتجهة إلى جورجيا بداية من 8 يوليو الجاري، عقب حدوث سلسلة من الاحتجاجات المناهضة لروسيا في 20 يونيو الماضي في العاصمة تبليسي.

يذكر أن آلاف المواطنين الجورجيين تظاهروا أمام مقر البرلمان في العاصمة تبليسي احتجاجا على زيارة قام بها نائب روسي في وقت سابق من هذا الأسبوع ومن أجل المطالبة باستقالة وزير الداخلية والمتحدث باسم البرلمان.