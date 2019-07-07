سوبر كورة
Ads
الأحد، 07 يوليه 2019 05:24 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عالمية

وزيرة الاقتصاد الجورجية: لن نتخلى عن علاقتنا التجارية مع روسيا

الأحد، 07 يوليه 2019 05:20 م
وزيرة الاقتصاد الجورجية: لن نتخلى عن علاقتنا التجارية مع روسيا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

صرّحت وزيرة الاقتصاد والتنمية المستدامة الجورجية ناتلا ورافا، بأن بلادها ليس لديها خطط للتخلى عن علاقاتها الاقتصادية مع روسيا، التى تعد ثانى أكبر شريك تجارى لبلادها.
وقالت ورافا، خلال مقابلة مع الفلاحين ورجال أعمال قطاع السياحة في منطقة كاخيتي شرق جورجيا، إن روسيا تمثل 13% من صادرات البلاد.
وأضافت الوزيرة الجورجية - خلال تصريحات إعلامية نقلتها عنها وكالة أنباء (تاس) الروسية - "بفضل جهود حكومتنا يعد الاقتصاد الجورجي متنوعا إلى حد ما في الوقت الراهن"، موضحة "الصادرات إلى روسيا تمثل نسبة 13% من تجارتنا الخارجية.. بطبيعة الحال، توجد بلدان أخرى للاختيار من بينها، ولكن هل علينا التخلي عن نسبة الـ13%؟ بالطبع لا".
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وقع مرسوما بتعليق الرحلات الجوية المباشرة المتجهة إلى جورجيا بداية من 8 يوليو الجاري، عقب حدوث سلسلة من الاحتجاجات المناهضة لروسيا في 20 يونيو الماضي في العاصمة تبليسي.
يذكر أن آلاف المواطنين الجورجيين تظاهروا أمام مقر البرلمان في العاصمة تبليسي احتجاجا على زيارة قام بها نائب روسي في وقت سابق من هذا الأسبوع ومن أجل المطالبة باستقالة وزير الداخلية والمتحدث باسم البرلمان.


روسيا

جورجيا

فلاديمير بوتين

روسيا وجورجيا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
مدبولي: اجتماعات دورية لمتابعة مشروعات العاصمة الإدارية استعدادا للانتقال إليها

مدبولي: اجتماعات دورية لمتابعة مشروعات العاصمة الإدارية استعدادا للانتقال إليها

بركان 6 يوليو يكشف "عورات" الكرة المصرية.. الخروج المؤسف للمنتخب الوطنى من أمم أفريقيا يؤكد الأخطاء الإدارية والفنية فى اتحاد الكرة والمنتخب.. خطايا مجلس الجبلاية وأجيرى تقود الفراعنة للسقوط أمام الأولاد

بركان 6 يوليو يكشف "عورات" الكرة المصرية.. الخروج المؤسف للمنتخب الوطنى من أمم أفريقيا يؤكد الأخطاء الإدارية والفنية فى اتحاد الكرة والمنتخب.. خطايا مجلس الجبلاية وأجيرى تقود الفراعنة للسقوط أمام الأولاد

240 ألف دولار شرطا جزائيا فى عقد أجيرى.. ومحاولات لفسخ العقد بالتراضى

240 ألف دولار شرطا جزائيا فى عقد أجيرى.. ومحاولات لفسخ العقد بالتراضى

إحالة 21 سائق سرفيس بالقاهرة للنيابة لعدم التزامهم بالتعريفة الجديدة

إحالة 21 سائق سرفيس بالقاهرة للنيابة لعدم التزامهم بالتعريفة الجديدة

ذكرى شهداء الكتيبة 103 فى كمين البرث بكاريكاتير اليوم السابع

ذكرى شهداء الكتيبة 103 فى كمين البرث بكاريكاتير اليوم السابع

سوبر كورة.. رينارد يقترب من الدورى المصرى وصراع ثنائى على ضمه

سوبر كورة.. رينارد يقترب من الدورى المصرى وصراع ثنائى على ضمه

خطة لتوفير 110 آلاف فرصة عمل بالثروة المعدنية و700 مليون دولار استثمارات بالقطاع

خطة لتوفير 110 آلاف فرصة عمل بالثروة المعدنية و700 مليون دولار استثمارات بالقطاع

من يحاكم "الفشلة" فى اتحاد الكرة؟.. الشارع المصرى "يغلى" بعد السقوط المؤسف للفراعنة بامم افريقيا 2019.. مطالب بعقاب من أساءوا استغلال السلطة.. أجهزة الدولة وفرت كل سبل الدعم ومجلس الجبلاية لم يفكر إلا فى البزنس

من يحاكم "الفشلة" فى اتحاد الكرة؟.. الشارع المصرى "يغلى" بعد السقوط المؤسف للفراعنة بامم افريقيا 2019.. مطالب بعقاب من أساءوا استغلال السلطة.. أجهزة الدولة وفرت كل سبل الدعم ومجلس الجبلاية لم يفكر إلا فى البزنس

فيديو جراف.. يعنى إيه تأمين صحى شامل لكل المصريين ؟

فيديو جراف.. يعنى إيه تأمين صحى شامل لكل المصريين ؟

بلاغ للنائب العام ضد اتحاد الكرة بتهمة إهدار المال العام

بلاغ للنائب العام ضد اتحاد الكرة بتهمة إهدار المال العام

البنك المركزى يطلق خدمة جديدة للاستعلام الفورى عن حسابات المتوفين بالبنوك

البنك المركزى يطلق خدمة جديدة للاستعلام الفورى عن حسابات المتوفين بالبنوك

خروج مصر من أمم أفريقيا 2019 فى عيون صحافة العالم.. "فرانس فوتبول": خروج الفراعنة أصاب الجماهير بالصدمة.. "صن": حلم أصحاب الأرض ينتهى وسط بكاء صلاح و"الأولاد" يكمل سلسلة المفاجآت.. ولاجازيتا تبرز تفوق البافانا

خروج مصر من أمم أفريقيا 2019 فى عيون صحافة العالم.. "فرانس فوتبول": خروج الفراعنة أصاب الجماهير بالصدمة.. "صن": حلم أصحاب الأرض ينتهى وسط بكاء صلاح و"الأولاد" يكمل سلسلة المفاجآت.. ولاجازيتا تبرز تفوق البافانا

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة