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وزارة التخطيط تطلق ورشة عمل "المعالجة الموسمية لبيانات الحسابات القومية فى مصر"

الأحد، 07 يوليه 2019 10:14 ص
وزارة التخطيط تطلق ورشة عمل "المعالجة الموسمية لبيانات الحسابات القومية فى مصر" أثناء ورشة العمل
كتبت هبة حسام

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أحمد كمالي: الورشة تهدف إلى تطوير وتحسين قدرات موظفى وحدة الحسابات القومية بالوزارة والجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء 

عقدت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى ورشة عمل حول المعالجة الموسمية لبيانات الحسابات القومية فى مصر والتى تستهدف العاملين بوحدة الحسابات القومية بالوزارة والجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.

وأشارت الوزارة إلى أنها تحرص على تطوير منظومة الحسابات القومية بشكل مستمر إلى جانب دعم وتنفيذ خطة بناء القدرات للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة فى كافة المجالات، مشيرة إلى أنه أصبح هناك العديد من ورش العمل والتدريبات التى لم نشهدها من قبل نتيجة للبحث الحثيث الذى تقوم به الوزارة والمعاهد التدريبية التابعة للوقوف على الاحتياجات التدريبية للعاملين بما يتسق مع المتغيرات الحالية والمتسارعة فى تكنولوجيا المعلومات فضلًا عن اتساق ذلك مع خطة الإصلاح الإدارى والتطوير المؤسسى بما تتضمنه من استحداث إدارات ودمج برامج متطورة وحديثة تهدف إلى الدقة فى الانتاجية خاصة إنتاجية المعلومات.

وأوضح أحمد كمالى نائب وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى لشئون التخطيط أن عقد تلك الورشة جاء بهدف تطوير وتحسين قدرات موظفى وحدة الحسابات القومية داخل الوزارة والجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء حول المعالجة الموسمية للبيانات بهدف تحسين موثوقية بيانات السلاسل الزمنية للحسابات القومية، خاصة فى عمليات المقارنة عبر الفترات الزمنية وعبر البلدان من خلال تحديد وتقييم مكونات بيانات السلاسل الزمنية، وبالتالى تقديم عرض أوضح للتغيرات الدورية الأساسية فى السلسلة مما ينعكس بدوره على دقة التحليلات والتوقعات الاقتصادية.

وأضاف نائب الوزيرة لشئون التخطيط أن الوزارة تستهدف تطوير وتحسين قدرات موظفى وحدة الحسابات القومية للتدريب على عملية المعالجة الموسمية والتعامل معها بفعالية بما يتسق مع الاستخدام المهنى لبرامج المعالجة الموسمية (X-ARIMA 13) والتى تم تقديمها أثناء الدورة التدريبية.

 

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التخطيط

وزارة التخطيط

الاصلاح الادارى

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