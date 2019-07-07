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ورش ومسابقات حول مسرحية "الأبواب المقفلة" ببرنامج القراءة الكبرى

الأحد، 07 يوليه 2019 12:57 م
ورش ومسابقات حول مسرحية "الأبواب المقفلة" ببرنامج القراءة الكبرى مكتبة الإسكندرية - أرشيفية
الإسكندرية - جاكلين منير

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تنظم إدارة المجموعات والخدمات العامة بقطاع المكتبات بمكتبة الإسكندرية، بالاشتراك مع نادى عدسة ورشة "التصوير القصصى" ضمن فعاليات برنامج القراءة الكبرى، عن مسرحية "الأبواب المقفلة" للفيلسوف والروائى والكاتب المسرحى الفرنسى جان - بول سارتر.

حيث تقام الورشة يوم الأربعاء من كل أسبوع، بدءًا من 17 يوليو إلى 7 أغسطس 2019، وهى تستهدف المهتمين بمعرفة مبادئ التصوير القصصى بشكل أكثر إبداعًا.

وكانت مكتبة الإسكندرية قد افتتحت برنامج القراءة الكبرى فى 26 يونيو 2019 بالتعاون مع كل من أمديست والجمعية المصرية لأصدقاء مكتبة الإسكندرية ومؤسسة عدسة لفنون الفوتوغرافيا.

ويتضمن برنامج القراءة الكبرى لهذا العام مجموعة من الورش المتنوعة تبدأ بورشة التصوير القصصي، تليها ورشة القراءة المسرحية باللغة العربية لمحبى المسرح والقراءة، وورش الكتابة والدراما، ومسابقات كتابة المقال باللغة العربية والرسم والتصوير الفوتوغرافى لمحبى قراءة الأعمال الأدبية والكتابة والأداء الدرامى والرسم والتصوير، وذلك كله عن مسرحية "الأبواب المقفلة" المختارة لهذا العام.

 


الاسكندرية

مكتبة الاسكندرية

القراءة للجميع

مسرحية الابواب المغلقة

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