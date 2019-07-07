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هيئة البريد تعلن عن إطلاق خدمات إلكترونية جديدة

الأحد، 07 يوليه 2019 03:35 م
هيئة البريد تعلن عن إطلاق خدمات إلكترونية جديدة عصام الصغير رئيس هيئة البريد
كتبت: هبة السيد

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أطلق البريد المصرى مجموعة من الخدمات الإلكترونية الجديدة بهدف تسهيل المعاملات المالية للمواطنين والتسوق عبر الإنترنت، وتم إصدار بطاقة "إيزى باى" EasyPay والتى تسهل عملية التسوق عبر الإنترنت، ويمكن شراء البطاقة وشحنها من خلال أربعة آلاف مركز من مراكز الخدمات البريدية في جميع أنحاء الجمهورية.

كما تم إتاحة تطبيق "إيزى باى" على الهاتف المحمول ويمكن من خلاله سداد الفواتير ومصروفات الجامعات وتحويل الأموال وسداد وتحصيل النقود الكترونيا، ذلك عن طريق عرض التاجر رمز الاستجابة السريعة QR Code فيقوم العميل بمسح الرمز من خلال التطبيق لتظهر بيانات التاجر ويستطيع العميل الدفع مباشرة إلى حساب التاجر وذلك وفقا للموقع الالكترونى لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

كما تم تفعيل خدمة "إيزى بوكس" Easy Box، فمن خلال مراكز الخدمات البريدية يستطيع العميل صاحب النشاط التجارى أو الصناعى الصغير أو متناهى الصغر إيداع شحنة لتسليمها داخل الجمهورية وطلب تحصيل مبلغ مالى من المرسل إليه عند التسليم، ويقوم موزع البريد المصرى بتسليم الشحنة وتحصيل المبلغ المطلوب باستخدام خدمة Easy Pay/POS من خلال بطاقة الدفع الإلكترونى الخاصة بالعميل، فيصل للعميل رسالة نصية لتأكيد إيداع المبلغ المطلوب فى حسابه بالبريد المصرى.

وعلاوة على ذلك، تم نشر ماكينات الصراف الآلي البيومترية Biometric ATMs ويمكن من خلالها إجراء المعاملات المالية مثل السحب والإيداع والتحويل وغيرها بكل سهولة ويسر عن طريق إدخال بصمة اليد بدلًا من إدخال البطاقة البنكية.

هذا بالإضافة إلى ماكينات الصراف التفاعلية Interactive Teller Machine (ITM) لتسهيل حصول المواطنين على الخدمات المصرفية على نحو أسرع بدلا من اللجوء إلى موظفي البنك، فتتيح هذه الماكينات خدمة التواصل مع موظفى خدمة العملاء بالصوت والصورة وإمكانية إجراء معاملات السحب النقدى والإيداع واستخراج البطاقات البنكية.

كما توفر مراكز الخدمات البريدية عدة خدمات للمواطنين، فعند استلام أو تسليم البريد أو الطرود للشخص المسئول بالمركز، يستطيع المواطن أن ينجز عدد من الخدمات الحكومية والمالية كالإيداع والسحب وإصدار الحوالات الفورية وصرفها ودفع الفواتير وشحن بطاقة الكهرباء الذكية ودفع قيمة مشتريات السوق الإلكتروني وشحن الهاتف المحمول.


الهيئة القومية للبريد

ايزى باى

الخدمات البريدية

السداد الالكترونى

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