هل يصبح المالك سارقا؟.. 4 حالات هامة أقرها القانون.. تعرف عليها

كتب أحمد حسنى

يتساءل الكثير من المواطنين، عن صحة جريمة السرقة من المالك فنكون أمام مالك سارق، وتعريف تلك الجريمة، و"اليوم السابع" يوضح قواعد تلك الجريمة حالاتها المختلفة.

ويقول المحامى هانى حشيش، إنه إذا كانت القاعدة أنه لا يتصور حدوث جريمة السرقة من مالك الشيء المسروق، إلا أن المشرع لاعتبارات معينة، أورد عددا من الاستثناءات اعتبر فيها المالك سارقا أو فى حكم السارق، وهى:.

"الحالة الأولي : الاستثناء الأول " اختلاس الأشياء المحجوز عليها "

اختلاس الأشياء المحجوز عليها قضائيا أو إداريا يعتبر فى حكم السرقة ولو كان حاصلا من مالكها ، طبقا لنص للمادة 323 من قانون العقوبات.

الحالة الثانية: الاستثناء الثاني "اختلاس الأشياء المرهونة"

يعتبر فى حكم السرقة كذلك اختلاس الأشياء المنقولة الواقع ممن رهنها ضمانا لدين عليه أو على أخر، طبقاً للمداة 323 مكرر من قانون العقوبات.

الحالة الثالثة : الاستثناء الثالث "اختلاس السندات التي سبق لمالكها تسلمها للمحكمة"

كل من قدم أو سلم للمحكمة فى أثناء تحقيق قضية بها سندا أو ورقة ما، ثم سرق ذلك بأي طريقة كانت يعاقب عليها بالحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر، طبقاً للمادة 343 من قانون العقوبات.

الحالة الرابعة: الاستثناء الرابع "الملكية على الشيوع والتصرف المنفرد"

يقصد بالملكية على الشيوع فى هذه الحالة – ملكية منقول على الشيوع – كما لو تملك أكثر من شخص سيارة، وكل منهما مالك على الشيوع ولا يجيز التملك على الشيوع لأحد المالكين الاستيلاء على المال المنقول لثبوت الملكية فى ذات الوقت لغيره، ولذا يعد سارقا من اختلس منقولا مملوكا على الشيوع وهو أحد مالكيه على الشيوع.