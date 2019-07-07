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هل تعاني من حساسية القمح؟.. تعرف على نصائح العلاج

الأحد، 07 يوليه 2019 07:30 ص
هل تعاني من حساسية القمح؟.. تعرف على نصائح العلاج حساسية القمح
فاطمة ياسر

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حساسية القمح تعد من أشهر أنواع الحساسية على الإطلاق، حيث إن هناك العديد من الأشخاص الذين يصابون بها دون علمهم، ولكن التحاليل الطبية وحدها من تؤكد الإصابة بها.

فحساسية القمح تعني ان هذا الشخص يعاني من مشكلة عن تناوله للاطعمة التي تحتوي على القمح، وهذا الامر يتسبب في تعرضه واصابه الجهاز المناعي الخاص بالجسم في خلق اجسام مضادة للقمح، ولذا علي الشخص المصاب بها تجنب جميع الاطعمة الغنية بالقمح لتجنب حدوث مشاكل في الجهاز الهضمي للجسم، وذلك وفقا لما اشار اليه التقرير المنشور عبر موقع " healthline".

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علي الشخص المصاب بحساسية القمح تجنب تناول الاطعمة الغنية بالقمح او المصنوعة منه، وذلك يرجع إلى تعرضه للعديد من المشاكل الصحية كمشاكل في الجهاز الهضمي ولذا عليك تجنب هذا الامر.

في العديد من المتاجر يوجد الاطعمة التي يعشقها ويفضلها الكثيرون ولكنها غير مصنوعة من القمح كالخبز والمسليات وما شابه ذلك، ولذا فمريض حساسية القمح لا يشعر بالحرمان.

علي مريض حساسية القمح اعطاء الجسم ما يحتاجه من بدائل للقمح والغنية بالحديد والكالسيوم كالحليب والبيض والاجبان والخضروات الفواكه، فعليه الاكثار من تناوله لها.

نصح التقرير مرضي حساسية القمح بضرورة تناول الاسماك لانها غنية بالعديد من العناصر التي يحتاجها الجسم نتيجة لحرمانه من القمح، وايضا عليه تناول اللحوم .

 


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