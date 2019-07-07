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"نيويورك تايمز" تحذر من احتمالات فشل المحاولات الأوروبية لوقف التدخل الروسى

الأحد، 07 يوليه 2019 01:20 م
"نيويورك تايمز" تحذر من احتمالات فشل المحاولات الأوروبية لوقف التدخل الروسى الاتحاد الاوروبى
كتبت ريم عبد الحميد

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حذرت صحيفة "نيويورك تايمز" من فشل النظام الذى أسسه الاتحاد الأوروبى لمواجهة التدخل الروسى، وقالت الصحيفة إن الكتلة الأوروبية كانت قد أطلقت محاولة طموحة فى وقت سابق هذا العام لمكافحة التدخل فى الانتخابات، وهو نظام تحذير مبكر يرسل إنذارات عن الدعاية الروسية.

 

 وعلى الرغم من التوقعات الكبرى، فإن السجلات أظهرت أن النظام قد أصبح مستودعا لمزج المعلومات، ولا يصدر إنذارات، ويواجه خطر فعليا أن يصبح غير فعالا.

 

 وأوضحت الصحيفة أنه حتى قبل إجراء انتخابات البرلمان الأوروبى فى هذا الربيع، كانت هناك مزحة يتم تداولها فى بروكسل عن نظام الإنذار السريع: فهو ليس بسريع ولا يوجد إنذارات ولا يوجد نظام.

 

ورأت الصحيفة أن معاناة أوروبا المبكرة فى هذا الشأن تقدم دروسا مستفادة للدول الأخرى ومنها الولايات المتحدة التى يتوقع مسئولو الاستخبارات فيها أن تحاول روسيا التدخل فى الانتخابات الرئاسة المقررة العام المقبل. وكان الاتحاد الاوروبى قد أصبح بطرق كثيرة أكثر قوة من واشنطن فى المطالبة بتغييرات من شركات السوشيال ميديا، وسعى إلى طرق جديدة لمحاربة التضليل المعلوماتى.

 

 إلا أن القيام بهذا قد دفع الاتحاد إلى مناطق شائكة، حيث تتقاطع حرية التعبير والدعاية والسياسة الوطنية. وقد أثبتت الجهود المبذولة لتحديد المعلومات المضللة ومكافحتها أها ليست فقط معقدة للغاية ولكنها مشحونة سياسية.


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