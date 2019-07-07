سوبر كورة
Ads
الأحد، 07 يوليه 2019 12:55 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عالمية

"نيويورك تايمز": أردوغان يخاطر بمصداقية تركيا ومفاقمة أزمتها الاقتصادية

الأحد، 07 يوليه 2019 11:39 ص
"نيويورك تايمز": أردوغان يخاطر بمصداقية تركيا ومفاقمة أزمتها الاقتصادية رجب طيب أردوغان الرئيس التركى
واشنطن أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

اعتبرت صحيفة (نيويورك تايمز) الأمريكية، أن إطاحة الرئيس التركى رجب طيب أردوغان بمحافظ البنك المركزى مراد جتينقايا تؤكد استعداده للتضحية، بأى شيء، حتى وإن كانت استقلالية كيان مثل البنك المركزى ومصداقية تركيا بوجه عام، من أجل تنفيذ خططه الاقتصادية التوسعية.

وقالت الصحيفة - فى سياق تقرير أوردته على موقعها الإلكترونى اليوم الأحد - إن عزل مراد جتينقايا يعد "ضربة قوية" لمصداقية تركيا ويهدد بمزيد من التدهور للاقتصاد التركى المتعثر بالفعل، مشيرة إلى أن أردوغان أبدى مرارا امتعاضه من سياسات البنك المركزى التركى بشأن الإبقاء على معدلات الفائدة مرتفعة، رغم تأكيد العديد من الخبراء الاقتصاديين على ضرورة الحفاظ على معدلات مرتفعة كما هى نظرا للأزمة الاقتصادية التى تمر بها البلاد وضعف قيمة الليرة التركية.

وأضافت" إلا أن أردوغان - الذى يواجه فترة مليئة بالتحديات ـ ظل يمارس ضغوطا على البنوك من أجل الإقراض بقوة لتمويل مشروعات البنية التحتية التى تزعمتها إدارته؛ ما تسبب فى حالة من القلق من قبل المستثمرين، الذين عمدوا إلى سحب أموالهم خارج تركيا لتخسر العملة المحلية ثلث قيمتها أمام الدولار خلال 2018 ومن ثم ارتفاع أسعار البضائع المستورة بمعدلات باتت تثقل كاهل المواطن التركى وأصحاب الشركات على حد سواء.

وأوضحت أن أردوغان يواجه حاليا تحديات هى الأصعب منذ توليه السلطة سواء كان الركود الاقتصادى أو عبر خسارة مرشح حزبه "العدالة والتنمية" أمام مرشح المعارضة فى انتخابات أسطنبول .

ورأت الصحيفة أن العوامل السالف ذكرها لم تترك لرئيس تركيا سوى خيارين كلاهما صعب؛:إما القبول بمعدلات فائدة مرتفعة أو خفضها والمخاطرة بمصداقية بلاده فى السوق العالمى وثقة المستثمرين فى عملتها.

وقالت الصحيفة إنه نظريا من المفترض أن تساعد معدلات فائدة منخفضة - كما يزعم أردوغان - فى تقليص حجم الديون الهائلة الذى يقع على عاتق الشركات التركية أو على الأقل تجعل تكلفة الاقتراض أقل، إلا أن الواقع يفرض نتيجة مغايرة نظرا إلى أن معظم الديون التركية مقومة بالدولار وبالتالى فمن المرجح أن يتسبب خفض معدلات الفائدة فى هبوط قيمة الليرة ومضاعفة الديون على الشركات التى لا تزال عائداتها مقومة بالليرة.

 


نيويورك تايمز

أردوغان

تركيا

الأزمه الاقتصادية بتركيا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
كمال درويش يدخل دائرة المرشحين لرئاسة اللجنة المؤقتة باتحاد الكرة

كمال درويش يدخل دائرة المرشحين لرئاسة اللجنة المؤقتة باتحاد الكرة

السيسى فى القمة الأفريقية: علينا السعى لتحقيق آمال شعوبنا فى التنمية

السيسى فى القمة الأفريقية: علينا السعى لتحقيق آمال شعوبنا فى التنمية

لطلاب الثانوية العامة.. 5 شائعات لا تصدقها عن نتيجة الامتحانات

لطلاب الثانوية العامة.. 5 شائعات لا تصدقها عن نتيجة الامتحانات

وسام فتوح: على البنوك العودة لدورها الأساسى بالتمويل ودعم الاقتصاد والتنمية

وسام فتوح: على البنوك العودة لدورها الأساسى بالتمويل ودعم الاقتصاد والتنمية

شاهد فى دقيقة.. 13 معلومة عن اختبارات القدرات وخطوات التسجيل لطلاب الثانوية

شاهد فى دقيقة.. 13 معلومة عن اختبارات القدرات وخطوات التسجيل لطلاب الثانوية

صور.. 8 بنوك مصرية تحصد جوائز "التميز والانجاز المصرفى العربى" فى لبنان

صور.. 8 بنوك مصرية تحصد جوائز "التميز والانجاز المصرفى العربى" فى لبنان

انطلاق القمة الأفريقية الاستثنائية فى النيجر برئاسة السيسى

انطلاق القمة الأفريقية الاستثنائية فى النيجر برئاسة السيسى

بعد استقالة 9 أعضاء.. حل مجلس اتحاد الكرة رسميا.. وغموض موقف عبدالغنى وكردى

بعد استقالة 9 أعضاء.. حل مجلس اتحاد الكرة رسميا.. وغموض موقف عبدالغنى وكردى

بالأنفوجراف ..7 مشروعات عملاقة لإنتاج الغاز خلال 5 سنوات

بالأنفوجراف ..7 مشروعات عملاقة لإنتاج الغاز خلال 5 سنوات

المالية: مصر قادرة على أن تكون «قاطرة التنمية» فى منطقة «المتوسط»

المالية: مصر قادرة على أن تكون «قاطرة التنمية» فى منطقة «المتوسط»

فيديو معلوماتى.. الحد الأدنى للقبول بكليات الجامعات الخاصة لطلاب الثانوية

فيديو معلوماتى.. الحد الأدنى للقبول بكليات الجامعات الخاصة لطلاب الثانوية

العلاج الهرمونى لسرطان البروستاتا يزيد من خطر الإصابة بالخرف بنسبة 20٪

العلاج الهرمونى لسرطان البروستاتا يزيد من خطر الإصابة بالخرف بنسبة 20٪

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة