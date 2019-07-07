سوبر كورة
Ads
الأحد، 07 يوليه 2019 03:57 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عالمية

نيبال ترفض طلبا للاحتفال بعيد ميلاد الدالاى لاما

الأحد، 07 يوليه 2019 02:47 م
نيبال ترفض طلبا للاحتفال بعيد ميلاد الدالاى لاما الدالاى لاما
(رويترز)

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال مسئول فى الحكومة النيبالية، اليوم الأحد، إن الجالية التبتية فى نيبال ألغت خططا للاحتفال بعيد ميلاد زعيمها الروحى الدالاى لاما بعد رفض طلبها تنظيم احتفال علنى بسبب مخاوف أمنية.

وأتم الدالاي لاما عامه 84 أمس السبت وعبر أتباعه في نيبال عن أملهم في الاحتفال بالمناسبة في العاصمة كاتمندو لكن الحكومة الشيوعية رفضت الطلب.

ويتزايد نفوذ الصين التي تعتبر الدالاي لاما انفصاليا خطيرا، في الدولة الواقعة في الهيمالايا التي تضم حوالي 20 ألف تبتي.

وتعد نيبال منطقة عازلة طبيعية بين الصين والهند وتعتبرها نيودلهي حليفا طبيعيا لها لكن الصين ترسخ نفوذها هناك من خلال ضخ المساعدات والاستثمار في البنية التحتية في واحدة من أفقر عشر دول في العالم.

وأرسلت بكين قوات إلى منطقة التبت الجبلية النائية عام 1950 فيما وصفته رسميا بأنه تحرير سلمي وتحكم المنطقة بقبضة حديدية منذ ذلك الحين.

وفر الدالاى لاما إلى الهند فى أوائل عام 1959 بعد انتفاضة فاشلة ضد الحكم الصيني.

وقال كريشنا بهادور كاتول مساعد مدير منطقة كاتمندو إن الحكومة رفضت السماح للجالية التبتية بالاحتفال بعيد ميلاد الدالاي لاما لأن "المتسللين" قد يثيرون المشاكل.

وقال كاتول لرويترز "قد تحدث مشكلة تتعلق بالقانون والنظام إذ يمكن للمتسللين تنظيم احتجاجات وإشعال النار في أنفسهم".

 


الدالاى لاما

نيبال

احتفالات

الهيمالايا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
240 ألف دولار شرطا جزائيا فى عقد أجيرى.. ومحاولات لفسخ العقد بالتراضى

240 ألف دولار شرطا جزائيا فى عقد أجيرى.. ومحاولات لفسخ العقد بالتراضى

إحالة 21 سائق سرفيس بالقاهرة للنيابة لعدم التزامهم بالتعريفة الجديدة

إحالة 21 سائق سرفيس بالقاهرة للنيابة لعدم التزامهم بالتعريفة الجديدة

ذكرى شهداء الكتيبة 103 فى كمين البرث بكاريكاتير اليوم السابع

ذكرى شهداء الكتيبة 103 فى كمين البرث بكاريكاتير اليوم السابع

سوبر كورة.. رينارد يقترب من الدورى المصرى وصراع ثنائى على ضمه

سوبر كورة.. رينارد يقترب من الدورى المصرى وصراع ثنائى على ضمه

خطة لتوفير 110 آلاف فرصة عمل بالثروة المعدنية و700 مليون دولار استثمارات بالقطاع

خطة لتوفير 110 آلاف فرصة عمل بالثروة المعدنية و700 مليون دولار استثمارات بالقطاع

من يحاكم "الفشلة" فى اتحاد الكرة؟.. الشارع المصرى "يغلى" بعد السقوط المؤسف للفراعنة بامم افريقيا 2019.. مطالب بعقاب من أساءوا استغلال السلطة.. أجهزة الدولة وفرت كل سبل الدعم ومجلس الجبلاية لم يفكر إلا فى البزنس

من يحاكم "الفشلة" فى اتحاد الكرة؟.. الشارع المصرى "يغلى" بعد السقوط المؤسف للفراعنة بامم افريقيا 2019.. مطالب بعقاب من أساءوا استغلال السلطة.. أجهزة الدولة وفرت كل سبل الدعم ومجلس الجبلاية لم يفكر إلا فى البزنس

فيديو جراف.. يعنى إيه تأمين صحى شامل لكل المصريين ؟

فيديو جراف.. يعنى إيه تأمين صحى شامل لكل المصريين ؟

بلاغ للنائب العام ضد اتحاد الكرة بتهمة إهدار المال العام

بلاغ للنائب العام ضد اتحاد الكرة بتهمة إهدار المال العام

البنك المركزى يطلق خدمة جديدة للاستعلام الفورى عن حسابات المتوفين بالبنوك

البنك المركزى يطلق خدمة جديدة للاستعلام الفورى عن حسابات المتوفين بالبنوك

خروج مصر من أمم أفريقيا 2019 فى عيون صحافة العالم.. "فرانس فوتبول": خروج الفراعنة أصاب الجماهير بالصدمة.. "صن": حلم أصحاب الأرض ينتهى وسط بكاء صلاح و"الأولاد" يكمل سلسلة المفاجآت.. ولاجازيتا تبرز تفوق البافانا

خروج مصر من أمم أفريقيا 2019 فى عيون صحافة العالم.. "فرانس فوتبول": خروج الفراعنة أصاب الجماهير بالصدمة.. "صن": حلم أصحاب الأرض ينتهى وسط بكاء صلاح و"الأولاد" يكمل سلسلة المفاجآت.. ولاجازيتا تبرز تفوق البافانا

كمال درويش يدخل دائرة المرشحين لرئاسة اللجنة المؤقتة باتحاد الكرة

كمال درويش يدخل دائرة المرشحين لرئاسة اللجنة المؤقتة باتحاد الكرة

السيسى فى القمة الأفريقية: علينا السعى لتحقيق آمال شعوبنا فى التنمية

السيسى فى القمة الأفريقية: علينا السعى لتحقيق آمال شعوبنا فى التنمية

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة