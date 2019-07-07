نيابة برج العرب تتحفظ على منتجات غذائية فاسدة داخل مصنع

الإسكندرية - أسماء على بدر

قررت نيابة برج العرب بالإسكندرية، التحفظ على 16 طن حلاوة طحينية ومواد غذائية مجهولة المصدر وغير صالحة للاستخدام الآدمى داخل مصنع، وحجز المدير المسئول على ذمة التحقيقات بتهمة الغش التجارى، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة.

تلقى اللواء محمد الشريف، مدير أمن الإسكندرية، اخطار من ضباط إدارة شرطة التموين والتجارة الداخلية، يفيد بورود معلومات سرية بقيام المدير المسئول عن مصنع للصناعات الغذائية كائن بدائرة قسم شرطة برج العرب، بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الغش التجارى من خلال تصنيع مواد غذائية "طحينة" بدون ترخيص مستخدماً خامات مجهولة المصدر، وغير صالحة للاستهلاك الآدمى وطرحها للبيع بالأسواق.

تمت مداهمة المصنع وألقى القبض على المدير المسؤول وبتفتيشه عثر على كمية قدرها 15،930 طن منتج نهائى غير مطابق للمواصفات مستلزمات إنتاج مجهولة المصدر" تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.