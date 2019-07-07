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"نوعية عين شمس" تحتفل غدًا بتخريج الدفعة الأولى من الطلاب ضعاف السمع

الأحد، 07 يوليه 2019 12:00 ص
"نوعية عين شمس" تحتفل غدًا بتخريج الدفعة الأولى من الطلاب ضعاف السمع جامعة عين شمس
كتب محمود راغب

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تحتفل كلية التربية النوعية جامعة عين شمس، غدا الإثنين، بتخريج الدفعة الأولى للطلاب ضعاف السمع على مستوى كليات التربية النوعية بالجامعات المصرية، وذلك تحت رعاية الدكتور عبد الوهاب عزت رئيس الجامعة، بقاعة المؤتمرات الكبرى بجوار كلية الصيدلة.
 
وقالت الدكتورة أمانى حنفى عميدة كلية التربية النوعية، إن الحفل يقام بحضور عدد من الشخصيات العامة والمهتمين بذوى القدرات الخاصة.
 
ويتضمن الحفل فقرة فنية يقدمها الطلاب ذوى القدرات الخاصة من ضعاف السمع إلى جانب العديد من الفقرات الموسيقية والغنائية لطلاب وأساتذة الكلية، كما سيتم الاحتفال بتخريج الدفعة الثامنة والعشرين من طلاب الكلية.

جامعه عين شمس

عين شمس

تربيه نوعيه

تربيه نوعيه عين شمس

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