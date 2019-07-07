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ننشر أسماء المحكوم عليهم بالمؤبد والمشدد بقضية "التخابر مع إيران"

الأحد، 07 يوليه 2019 03:05 م
ننشر أسماء المحكوم عليهم بالمؤبد والمشدد بقضية "التخابر مع إيران" المستشار محمد شيرين فهمى
كتب إيهاب المهندس ــ أسامة طلعت

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ينشر اليوم "السابع"، أسماء المتهمين الصادر بحقهم حكما بالمؤبد والمشدد، من محكمة جنايات القاهرة وأمن الدولة طوارئ، المنعقدة بطرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، بقضية التخابر مع إيران.
 
 
والمتهمون الـ 5 الصادر بحقهم حكما بالمؤبد غيابيا هم حسن درباغى، ومحمد حسن مكاوى، وحميدة الأنصارى، وكريم محسن، وشفيعى حسن. والمتهم الصادر بحقه حكما حضوريا بالسجن 15 سنة مشدد هو علاء على معوض.
 
 
عقدت الجلسة بعضوية المستشارين عصام أبو العلا وحسن السايس، وسكرتارية حمدى الشناوى.
 
أحالت النيابة العامة كل من علاء على معوض على معوض عبيد "محبوس"، و5 آخرين إلى محكمة الجنايات لأنهم فى غضون الفترة من مطلع عام 2012 حتى إبريل 2016 داخل جمهورية مصر العربية وخارجها، ارتكب المتهم الأول تخابر مع دولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربى، والسياسى وبمصالحها القومية بأن اتفق مع المتهمين الثانى والثالث مسئول الملف المصرى بالحرس الثورى الإيرانى، والمتهمة الرابعة وحتى السادس من عناصره على العمل لصالح دولة إيران، داخل البلاد من خلال إمدادهم بمعلومات عن أوضاعها الداخلية، وتمكينهم من تجنيد آخرين يعملون لصالح تلك الدولة، وتكوين مجموعات تخلق للأخير نفوذًا سياسيًا وعسكريًا بالبلاد، ونفاذًا لذلك تم إمدادهم بتقارير حوت معلومات عن الأوضاع الداخلية لمعتنقي مذهب تلك الدولة الشيعي بالبلاد
 
يذكر أن محكمة الجنايات عقدت جميع جلسات المحاكمة فى جلسات سرية، منذ شهر يونيو من عام 2018، وقررت نطق الحكم فى جلسة علنية بحضور وسائل الإعلام.

محاكمة المتهمين بالتخابر

التخابر مع إيران

المستشار محمد شيرين فهمى

جنايات القاهرة

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