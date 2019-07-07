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ننشر أسماء الفائزين بقرعة وحدات الإسكان الاجتماعى بمركز باريس بالوادى الجديد

الأحد، 07 يوليه 2019 03:30 م
ننشر أسماء الفائزين بقرعة وحدات الإسكان الاجتماعى بمركز باريس بالوادى الجديد الاسكان الاجتماعى
الوادى الجديد-ماهر أبو نور

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أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة باريس بمحافظة الوادى الجديد أسماء الفائزين بالقرعة العلنية لتوزيع الوحدات السكنية على المنتفعين والتى بلغ عددها 81 وحدة سكنية جرت القرعة العلنية عليها بين 156 شخص من المقبولين من شباب الخريجين جرى تنفيذ القرعة العلنية بينهم بحضور يوسف مرزوق محمد رئيس مركز باريس وعدد من القيادات التنفيذية والمتقدمين المقبولين للحصول على  الوحدات السكنية.

وقال مرزوق إنه جرى الانتهاء من عمل لجنة فحص طلبات المتقدمين للحصول على الوحدات السكنيه و فتح باب التظلمات أمام الغير منطبق عليهم الشروط اعتبارا من الأحد الموافق 14 أبريل الماضى ولمده خمسة عشر يوما كما جرى استيفاء اوراق المقبولين الذين جرت بينهم القرعة العلنية بشفافية ونزاهة مؤكدا على أن اللجنة المختصة سوف تستكمل إجراءات تسليم الوحدات السكنية المنتفعين ممن فازوا بالقرعة العلنية التى تم اجرائها بينهم.

اضاف مرزوق ان المشروع ضمن خطة وزارة الإسكان الذى جرى الإنتهاء منه فى شهر فبراير 2015 بإجمالى 96 وحدة سكنية وبتكلفة 13 مليون جنيه وتم تسليم 15 وحدة سكنية المنتفعين ونقل ملكيه باقى الوحدات للمحافظة بإجمالى 81 وحدة تم تنفيذ القرعة العلنية عليها للمرة الثانية لعدم استكمال الإجراءات مسبقا.

 

أسماء الفائزين بقرعة وحدات الإسكان الاجتماعي (1)

أسماء الفائزين بقرعة وحدات الإسكان الاجتماعي (1)

 

أسماء الفائزين بقرعة وحدات الإسكان الاجتماعي (2)
أسماء الفائزين بقرعة وحدات الإسكان الاجتماعي (2)

 

أسماء الفائزين بقرعة وحدات الإسكان الاجتماعي (3)
أسماء الفائزين بقرعة وحدات الإسكان الاجتماعي (3)

 

أسماء الفائزين بقرعة وحدات الإسكان الاجتماعي (4)
أسماء الفائزين بقرعة وحدات الإسكان الاجتماعي (4)

 

أسماء الفائزين بقرعة وحدات الإسكان الاجتماعي (5)
أسماء الفائزين بقرعة وحدات الإسكان الاجتماعي (5)

 

أسماء الفائزين بقرعة وحدات الإسكان الاجتماعي (6)
أسماء الفائزين بقرعة وحدات الإسكان الاجتماعي (6)

 

أسماء الفائزين بقرعة وحدات الإسكان الاجتماعي (7)
أسماء الفائزين بقرعة وحدات الإسكان الاجتماعي (7)

 


مركز باريس

وحدات الاسكان الاجتماعي

قرعة الوحدات السكنية بباريس

قرعه

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