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نقابة الفلاحين: تراجع أسعار الخضروات والفاكهة بسبب عرض إنتاج الصوب الزراعية

الأحد، 07 يوليه 2019 05:32 م
نقابة الفلاحين: تراجع أسعار الخضروات والفاكهة بسبب عرض إنتاج الصوب الزراعية حسين عبدالرحمن أبوصدام نقيب الفلاحين
كتب عز النوبى

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قال حسين عبدالرحمن أبوصدام، نقيب الفلاحين، إن بدء سريان اتفاقية التجارة الحرة بين الدول الأفريقية، سوف ينعش الاقتصاد الزراعى المصرى ويقوى التنمية الزراعية المصرية بصورة كبيرة، لافتا أننا نشهد الآن بمصر فائضا كبيرا فى معظم الخضراوات والفواكه بعد أن بدأت الصوب الزراعية تعرض إنتاجها، مما أدى إلى كثرة المعروض، الأمر الذى أدى لتدنى الأسعار عن سعر التكلفة طوال أيام العام ما عدا فى فواصل العروات.

وأضاف أبوصدام، فى بيان له اليوم الأحد، أن تفعيل هذه الاتفاقية يعد من أهم النجاحات المصرية الحالية التى تحسب للرئيس عبدالفتاح السيسى والتى سعت مصر لتفعيلها مرارًا، لأن القارة الأفريقية عانت من تدنى العلاقات التجارية ما بين دولها، مشيرا لأن هذه الاتفاقية ستكون مفتاح الخير لكل الأفارقة، مطالبا بتمهيد الطرق البرية ما بين دول القارة وتعديل التشريعات لتناسب وتدعم هذا الحدث التاريخى.

وأشار عبدالرحمن، إلى أن معظم الدول الأفريقية غنية بالثروات الحيوانية والزراعية مما يجعل التكامل فيما بينها يدر الخير لكل الأفارقة ويقضى على خروج خيرات القارة إلى غير أهلها، كما يدعم العلاقات الاجتماعية بين الأشقاء بأفريقيا ويقوى الترابط، مؤكدًا أن مصر بها خبراء زراعيين على أعلى مستوى وأن أفريقيا ستكون أكبر سوق للصادرات المصرية مما يعود بعائد اقتصادى كبير للفلاحين المصريين يدعم التنمية الزراعية المنشودة.


التنمية الزراعية

التجارة الحرة

الصادرات الزراعية

نقابة الفلاحين

الصوب الزراعية

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