سوبر كورة
Ads
الأحد، 07 يوليه 2019 08:08 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عاجلة

نص كلمة الرئيس السيسى فى افتتاح قمة الاتحاد الأفريقى الاستثنائية بالنيجر..فيديو

الأحد، 07 يوليه 2019 04:50 م
نص كلمة الرئيس السيسى فى افتتاح قمة الاتحاد الأفريقى الاستثنائية بالنيجر..فيديو الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية
كتب محمد الجالى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، أننا على مشارف تفعيل أحد أكبر مناطق التجارة الحرة فى العالم، بحيث تضم ما يقرب من 1,2 مليار نسمة وناتج محلى إجمالى يقدر بحوالى 3.4 تريليون دولار.

وأضاف الرئيس السيسى فى كلمته بافتتاح القمة الاستثنائية للاتحاد الأفريقى بنيامي، أنه مع اعتزازنا بهذا الإنجاز الكبير، فعلينا أن ندرك أن الطريق مازال طويلاً لتطبيق الاتفاقية على أرض الواقع وجنى ثمارها الواعدة، ومن أهمها رفع معدل التجارة البينية الأفريقية والذى يقدر بحوالى 15% فقط حالياً، وتحقيق التكامل الإنتاجى والصناعى، مما يتطلب المزيد من الجهد والمثابرة لتحرير التجارة فى السلع والخدمات، وتوفير الضمانات التجارية اللازمة، وخلق البيئة الاستثمارية المواتية، واستكمال مفاوضات المرحلة الثانية فى هذا الإطار، قاصدين بذلك تحقيق أهداف الاتفاقية الطموحة وتلبية التطلعات المشروعة لشعوبنا العريقة فى التنمية والتقدم والرقى.

وينشر "اليوم السابع" نص الكلمة الرئيس السيسى فى افتتاح القمة الاستثنائية للاتحاد الأفريقى بنيامي:

"أصحاب الجلالة والفخامة والمعالى... ملوك ورؤساء الدول والحكومات الأفريقية،

السيد موسى فقيه محمد رئيس مفوضية الاتحاد الافريقي،

السيدات والسادة رؤساء الوفود،

الحضور الكريم،

أود فى البداية أن أعرب عن التقدير لأخى العزيز الرئيس "محمدو إيسوفو" على حفاوة الضيافة وحسن التنظيم من قبل دولة النيجر الشقيقة، فضلاً عن الجهود التى يبذلها سيادته فى إطار ريادته لاتفاقية التجارة الحرة القارية، ومثابرته لدفع الاتفاقية للأمام، مما أثمر عن دخولها حيز النفاذ فى 30 مايو الماضى.

كما أتوجه بالشكر للسيد "موسى فقيه محمد" رئيس المفوضية وأعضاء المفوضية على ما يتم بذله من جهد فى هذا الشأن.

الأخوة والأخوات،

نستحق أن نهنئ أنفسنا على هذا الإنجاز الكبير الذى تم تحقيقه بفضل إرادة الدول الأفريقية، وإيمانها برؤية الأباء المؤسسين، ومساعيها الدؤوبة لتحقيق مستقبل مشرق لقارتنا الحبيبة وشعوبها العريقة؛  فلقد قطعنا بالفعل شوطاً طويلاً على مسار أجندة الاتحاد الأفريقى 2063، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، والنهوض بالقارة الأفريقية، وأصبحنا على الطريق الصحيح نحو حقبة جديدة واعدة تتسم بالتنمية والتقدم بدلاً من الركود الاقتصادى والنزاعات.

ويعد دخول اتفاقية التجارة الحرة القارية حيز النفاذ علامةً فارقةً فى مسيرة الاندماج الإقليـمى فى القـارة، وامتداداً طبيعيـاً للعمل الأفريقى المشتـرك فى هذا المجال على مدى عقود من الزمن، بدءاً من تأسيس منظمة الوحدة الأفريقية عام 1963، ومروراً بخطة عمل لاجوس عام 1980، ومعاهدة أبوجا لإنشاء الجماعة الاقتصادية الأفريقية عام 1991، وصولاً إلى دخول اتفاقية التجارة الحرة القارية حيز النفاذ فى 30 مايو 2019.

السيدات والسادة،

إننا على مشارف تفعيل أحد أكبر مناطق التجارة الحرة فى العالم، بحيث تضم ما يقرب من 1,2 مليار نسمة وناتج محلى إجمالى يقدر بحوالى 3.4 تريليون دولار؛ ومع اعتزازنا بهذا الإنجاز الكبير، علينا أن ندرك أن الطريق مازال طويلاً لتطبيق الاتفاقية على أرض الواقع وجنى ثمارها الواعدة، ومن أهمها رفع معدل التجارة البينية الأفريقية والذى يقدر بحوالى 15% فقط حالياً، وتحقيق التكامل الإنتاجى والصناعى، مما يتطلب المزيد من الجهد والمثابرة لتحرير التجارة فى السلع والخدمات، وتوفير الضمانات التجارية اللازمة، وخلق البيئة الاستثمارية المواتية، واستكمال مفاوضات المرحلة الثانية فى هذا الإطار، قاصدين بذلك تحقيق أهداف الاتفاقية الطموحة وتلبية التطلعات المشروعة لشعوبنا العريقة فى التنمية والتقدم والرقى.

لهذا، لا يسعنى إلا أن أؤكد أهمية هذه القمة الاستثنائية، فبجانب احتفالنا اليوم بإطلاق منطقة التجارة الحرة القارية، سنعمل على بحث التصور الخاص بالمرحلة التنفيذية والتشغيلية بهدف تعزيز التجارة البينيـة، وإزالة الحواجز والمعوقـات الجمركيــة وغير الجمركية، مع استعراض التقدم المحرز فى المفاوضات التجارية التكميلية، بهدف إصدار التوجيهات اللازمة للتغلب على المعوقات التى تواجهنا فى مسارنا نحو تحقيق أهداف الاتفاقية؛ وسيشهد اليوم إطلاق نظام المقاصة والمدفوعات الإلكترونية الذى نأمل جميعاً أن يحدث نقلة نوعية فى معدلات التبادل التجارى البينى.

أصحاب الجلالة والفخامة والدولة،

فى ذات الإطار؛ يتعين علينا كذلك تعزيز التواصل مع القطاع الخاص ومجتمع رجال الأعمال والمجتمع المدني، للتعرف على تطلعاتهم والاستفادة من خبراتهم ومعالجة المعوقات التى يواجهونها فى الميدان، تمهيداً للخروج بتوصيات ومخرجات قابلة للتنفيذ تمكننا نحن رؤساء الدول والحكومات من توفير الضمانات اللازمة لاحتضان رواد الأعمال الأفارقة ودعم الصناعات المحلية والإستراتيجية الأفريقية؛ كما لا ينبغى أن نغفل أهمية الاستثمار فى أهم مورد تمتلكه القارة، وهم الشباب الأفريقى رجالاً ونساءً بالتساوى، والذين نعول عليهم كثيراً لاستكمال المسيرة وتحويل حلم الجماعة الاقتصادية الأفريقية إلى واقع، متزودين بحماسهم وإبداعهم وطاقاتـهم الخلاقة.

كما أن الارتقاء بشبكة البنية التحتية الأفريقية أمر لابد منه لنجاح الاتفاقية باعتباره ضرورة حتمية لأية تجربة ناجحة للتكامل إقليمي، وهو ما نبتغيه فى قارتنا العظيمة، فعبرها ستنساب حركة السلع والخدمات والاتصالات والبيانات والأفراد، وتقل تكلفة التجارة والاستثمار مما يحفـز المزيـد من النمــو ويصب بشكل مباشر فى تحقيق مهمتنا الرئيسية وهى النهوض بمستوى معيشة المواطن الأفريقي. ومن هذا المنطلق، نتطلع نحو الإسراع بمعدل تنفيذ برنامج تنمية البنية التحتية فى أفريقيا PIDA بمراحله المختلفة نظراً لدوره الهام فى سد الفجوات التى يحتاجها مشروع التكامل الاقتصادى الأفريقي.

الحضور الكريم،

إن أفريقيا اليوم محط أنظار العالم، ونجاح منطقة التجارة الحرة القارية هو الاختبار الحقيقى لتحقيق طفرة اقتصادية تلبى تطلعات شعوبنا فى العيش الكريم الآمن، وتعزز من موقفنا التفاوضى فى المحافل الاقتصادية والسياسية الدولية، ومن ثم تضمن موقعاً جديداً للقارة الأفريقية على خريطة الاقتصاد العالمي، مما يرفع من مكانة أفريقيا التى لطالما كافح أباؤنا المؤسسون للحفاظ عليها والارتقاء بها، ويجعل من منطقة التجارة الحرة القارية بمثابة السفينة التى تحمل معها جميع الدول الأفريقية دون استثناء نحو تحقيق المنفعة المشتركة.

ومن هذا المنطلق، أود أن أدعو كافة الدول الأعضاء للتصديق على اتفاق التجارة الحرة القارية، فكلما زادت أعداد الدول الموقعة والمنفذة للاتفاق زادت المنافع المتولدة عن تحرير التجارة وعائدها على شعوبنا الأفريقية.

السيدات والسادة،

أود أن أختتم كلمتى بتأكيد حرصى كرئيس للاتحاد الأفريقى على الخروج من اجتماعنا اليوم بنتائج ملموسة تعطى دفعة حقيقية لبدء سريان اتفاقية التجارة الحرة القارية، وتنقلنا من مرحلة البناء المؤسسى إلى ميدان العمل الفعلي؛ كما أجدد شكرى لأخى الرئيس "محمدو إيسوفو" وأخى السيد "موسى فقيه"، ولكم جميعاً أصحاب الجلالة والفخامة والدولة، وأعلن افتتاح أعمال قمتنا الاستثنائية.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

 

 

 

 


السيسي

افريقيا

النيجر

اتفاقية التجارة الحرة

نيامي

الاتحاد الافريقي

رئيس الاتحاد الافريقي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

قمة أفريقية تاريخية فى النيجر.. الرئيس السيسي يعلن سريان اتفاقية التجارة الحرة بين دول القارة السمراء.. ورئيس مفوضية الاتحاد يؤكد: حلم قديم تحقق اليوم.. ومنظمة التجارة العالمية: خطوة على طريق التكامل.. فيديو

الأحد، 07 يوليه 2019 02:21 م

رئيس البنك الأفريقى: الرئيس السيسي يبذل جهودا كبيرة لإنجاح "قمة النيجر"

الأحد، 07 يوليه 2019 01:49 م

السيسى فى القمة الأفريقية: علينا السعى لتحقيق آمال شعوبنا فى التنمية

الأحد، 07 يوليه 2019 12:11 م

الرئيس السيسى يعلن سريان اتفاقية التجارة الحرة بين الدول الإفريقية

الأحد، 07 يوليه 2019 12:09 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
بعد إعلان السيسى بدء سريانها..اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية ×11معلومة

بعد إعلان السيسى بدء سريانها..اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية ×11معلومة

موجز 6.. بدء رفع سن المعاش لـ61 سنة من 2032 ويصل 65 عاما فى 2040

موجز 6.. بدء رفع سن المعاش لـ61 سنة من 2032 ويصل 65 عاما فى 2040

لماذا رحل اتحاد الكرة مستقيلا ولم تتم إقالته ؟

لماذا رحل اتحاد الكرة مستقيلا ولم تتم إقالته ؟

رسمياً ..مجلس اتحاد الكرة يقدم استقالة جماعية إلى ثروت سويلم

رسمياً ..مجلس اتحاد الكرة يقدم استقالة جماعية إلى ثروت سويلم

مدبولي: اجتماعات دورية لمتابعة مشروعات العاصمة الإدارية استعدادا للانتقال إليها

مدبولي: اجتماعات دورية لمتابعة مشروعات العاصمة الإدارية استعدادا للانتقال إليها

بركان 6 يوليو يكشف "عورات" الكرة المصرية.. الخروج المؤسف للمنتخب الوطنى من أمم أفريقيا يؤكد الأخطاء الإدارية والفنية فى اتحاد الكرة والمنتخب.. خطايا مجلس الجبلاية وأجيرى تقود الفراعنة للسقوط أمام الأولاد

بركان 6 يوليو يكشف "عورات" الكرة المصرية.. الخروج المؤسف للمنتخب الوطنى من أمم أفريقيا يؤكد الأخطاء الإدارية والفنية فى اتحاد الكرة والمنتخب.. خطايا مجلس الجبلاية وأجيرى تقود الفراعنة للسقوط أمام الأولاد

240 ألف دولار شرطا جزائيا فى عقد أجيرى.. ومحاولات لفسخ العقد بالتراضى

240 ألف دولار شرطا جزائيا فى عقد أجيرى.. ومحاولات لفسخ العقد بالتراضى

إحالة 21 سائق سرفيس بالقاهرة للنيابة لعدم التزامهم بالتعريفة الجديدة

إحالة 21 سائق سرفيس بالقاهرة للنيابة لعدم التزامهم بالتعريفة الجديدة

ذكرى شهداء الكتيبة 103 فى كمين البرث بكاريكاتير اليوم السابع

ذكرى شهداء الكتيبة 103 فى كمين البرث بكاريكاتير اليوم السابع

سوبر كورة.. رينارد يقترب من الدورى المصرى وصراع ثنائى على ضمه

سوبر كورة.. رينارد يقترب من الدورى المصرى وصراع ثنائى على ضمه

خطة لتوفير 110 آلاف فرصة عمل بالثروة المعدنية و700 مليون دولار استثمارات بالقطاع

خطة لتوفير 110 آلاف فرصة عمل بالثروة المعدنية و700 مليون دولار استثمارات بالقطاع

من يحاكم "الفشلة" فى اتحاد الكرة؟.. الشارع المصرى "يغلى" بعد السقوط المؤسف للفراعنة بامم افريقيا 2019.. مطالب بعقاب من أساءوا استغلال السلطة.. أجهزة الدولة وفرت كل سبل الدعم ومجلس الجبلاية لم يفكر إلا فى البزنس

من يحاكم "الفشلة" فى اتحاد الكرة؟.. الشارع المصرى "يغلى" بعد السقوط المؤسف للفراعنة بامم افريقيا 2019.. مطالب بعقاب من أساءوا استغلال السلطة.. أجهزة الدولة وفرت كل سبل الدعم ومجلس الجبلاية لم يفكر إلا فى البزنس

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة