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نصيحة لمرضى الكلى..زيادة نسبة الفسفور فى جسمك تعرضك للخطر

الأحد، 07 يوليه 2019 02:30 م
نصيحة لمرضى الكلى..زيادة نسبة الفسفور فى جسمك تعرضك للخطر الفسفور
كتبت هند عادل

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 الفوسفورهو من المعادن الهامة التى يحتاجها الجسم لأداء مجموعة من الوظائف الأساسية، يستخدم الجسم الفسفور للحفاظ على عظام قوية وصحية وإصلاح الأنسجة التالفة، ويحتاج الأشخاص الذين يعانون من ظروف صحية معينة مثل مرض الكلى أو السكر إلى ضبط كمية الفوسفور التي يتناولونها، حسبما ذكر موقع" medicalnewstoday".

فوائد الفسفور لجسم الانسان

 

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الفوسفور هو معدن يستخدمه الجسم لبناء العظام والأسنان وصنع البروتينات التي تنمو وتصلح الخلايا والأنسجة، ويلعب الفوسفورأيضا دورا في كيفية معالجة الجسم للكربوهيدرات أو السكريات، بالإضافة إلى ذلك، فإنه يساهم في الوظائف الجسدية التي تشمل:

- الجهاز العصبي.

- وظائف الكلى.

- تقلص العضلات.

- تنظيم ضربات القلب.

الفسفورالغذائي هو الفسفور الذي يمكن أن يستهلكه الشخص عن طريق الطعام والشراب يمكن لمعظم الناس الحصول على الفسفور الذي يحتاجونه من مصادر غذائية.

مخاطر زيادة نسبة الفوسفور

اين-يوجد-الفسفور

الحصول على الكثير من الفسفور ليس مشكلة بالنسبة للأشخاص الذين لا يعانون من أمراض، والأمر يختلف عند مرضى السكر أو الذين يعانون من مرض الكلى المزمن أو الذين تواجه أجسامهم مشاكل في معالجة الكالسيوم فمن الممكن أن يكون لديهم تراكم كثير من الفسفور.

عندما يكون لدى الشخص مستويات مرتفعة للغاية من الفسفور في دمه يؤدى ذلك  لسحب الكالسيوم من العظام مما يجعلها ضعيفة، كما  يمكن أيضًا أن تتحد مع الكالسيوم لتشكيل رواسب في الأنسجة الرخوة في الجسم و تؤدي هذه الرواسب إلى زيادة خطر الإصابة بنوبة قلبية أو سكتة دماغية.


الفسفور

فوائد الفسفور

اضرار زياده الفسفور فى الجسم

خطوره الفسفور

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