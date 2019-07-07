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نصائح للسيدات عند انقطاع الدورة الشهرية

الأحد، 07 يوليه 2019 03:30 ص
نصائح للسيدات عند انقطاع الدورة الشهرية الدورة الشهرية - صورة ارشيفية
فاطمة ياسر

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تعد فترة انقطاع الدورة الشهرية لدى النساء من أصعب المراحل العمرية لها، وذلك يرجع لتعرضها لبعض الأشياء الغريبة عليها بعض الشىء، ويطلق على هذا الأمر "سن اليأس"، وفى حالة إهمال المراة لهذه الفترة الحرجة قد تتعرض صحتها للعديد من المشاكل، كالإصابة بهشاشة العظام ونقص نسبة الحديد فى الجسم والإصابة بالأنيميا والعديد من الأشياء الأخرى.

وخلال الاسطر القادمة سنتعرف علي افضل النصائح التي يجب علي المراة المقبلة او التي في سن الياس القيام حفاظا علي صحتها، وذلك وفقا لموقع "health".

تعد المواظبة علي ممارسة الرياضة يوميا من اهم النصائح التي يجب علي المراة القيام بها حفاظ علي دورتها الدموية وحفاظا ايضا علي نشاطها وصحة العظام والحفاظ علي الجسم اجمعه وصحته، ولذا عليها ممارسة الرياضة  علي الاقل 3مرات في الاسبوع لتجديد وتنشيط خلايا الجسم.

تتعرض بعض النساء لبعض المشاكل الصحية بعد انقطاع الدورة الشهرية، كالاصابة بهشاشة العظام ولذا عليكي الاهتمام بتناول الاطعمة الغنية بالكالسيوم كالبيض والاجبان والحليب لحماية صحة العظام.

الحفاظ علي صحتك وتناول الاطعمة الغنية بالحديد يعد من اهم النصائح التي يجب القيام بها للحد والحفاظ علي نسبة الحديد في الجسم وتجنب الاصابة بالانيميا، ولذا عليكي تناول الخضروات والفواكه بشكل دائم.

من اهم النصائح التي تجنبك الاصابة والشعور بالاكتئاب خلال هذه الفترة التعرض لاشعة الشمس بشكل دائم، فهي تقيكي من الاصابة بالاكتئاب وتساهم في افراز هرمون السعادة.


الدورة الشهريه

مشاكل الدوره الشهريه

انقطاع الطمث

سن اليأس

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