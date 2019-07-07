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نجل نتنياهو يزعم: منظمات خارجية تمول مظاهرات الأثيوبيين

الأحد، 07 يوليه 2019 01:16 م
نجل نتنياهو يزعم: منظمات خارجية تمول مظاهرات الأثيوبيين يائير نتنياهو
كتب- هاشم الفخرانى

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ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية أن يائير نتنياهو نجل رئيس الوزراء الإسرائيلى أتهم جهات خارجية بتمويل مظاهرات اليهود الأثيوبيين التى اجتاحت إسرائيل عقب مقتل الشاب الأثيوبى سالمون تيكا برصاص شرطى إسرائيلى فى مدينة حيفا الأسبوع الماضى.

 

وقال "يائير" - على حسابه الشخصى على "تــويتر"-  إن منظمات مدعومة من ألمانيا تمول مظاهرات الأثيوبين لإشعال الأوضاع فى تل أبيب بواسطة غلق الطرق الرئيسية وإشعال الإطارات ومهاجمة قوات الشرطة .

 

وأضافت الصحيفة أن تغريدة "يائير" أثارت موجة غاضبة على مواقع التواصل الاجتماعى فى إسرائيل ، حيث كتب أحد النشطاء من أصول أثيوبية ليائير:"كلا من أشعل الأوضاع فى إسرائيل هى عنصرية إسرائيل والقمع الذى يمارس منذ سنوات على أيدى قوات الشرطة".

 

وقال أحد النشطاء لـ"يائبر":" ماذا ننتظر ممن تتلوث يدا ابيه بدماء الأبرياء"، وواصل المغردون فى إسرائيل الهجوم على يائير الذى طالما أثار موجة من الغضب فى كل تغريدة يكتبها على تويتر.  


اسرائيل

تل ابيب

مظاهرات الاثيوبين

يائير نتنياهو

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