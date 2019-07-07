نتنياهو يصف زيادة إيران مستوى تخصيبها لليورانيوم بـ "خطوة بالغة الخطورة"

(رويترز)

وصف رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، إعلان إيران بأنها ستزيد مستوى تخصيبها لليورانيوم بأنه خطوة "بالغة الخطورة" وكرر الدعوة لفرنسا وبريطانيا وألمانيا فرض عقوبات على إيران.

وأدلى نتنياهو بتلك التصريحات بعد أن عبرت إيران عن استعدادها التام لتخصيب اليورانيوم إلى أي مستوى وبأي كمية في تحد آخر لمساع أمريكية للضغط عليها بالعقوبات لحملها على التفاوض مجددا على الاتفاق النووي المبرم في 2015. وقال نتنياهو في تصريحات علنية لمجلس الوزراء "تلك خطوة بالغة الخطورة... انتهكت إيران تعهدها الرسمي بموجب (قرارات) مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بعدم تخصيب اليورانيوم بما يتخطى مستوى معينا".

وأضاف "أطالب أصدقائي زعماء فرنسا وبريطانيا وألمانيا.. أنتم وقعتم هذا الاتفاق وقلتم إنه بمجرد أن يتخذوا هذه الخطوة سيتم فرض عقوبات صارمة- كان هذا قرار مجلس الأمن. أين أنتم؟".

وقال نتنياهو المعارض القوى للاتفاق النووي "تخصيب اليورانيوم له سبب واحد ووحيد... صنع قنابل ذرية".