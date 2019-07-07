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نائب محافظ القاهرة: إخلاء مسار نقل المومياوات الملكية من الإشغالات

الأحد، 07 يوليه 2019 05:01 م
نائب محافظ القاهرة: إخلاء مسار نقل المومياوات الملكية من الإشغالات نائب محافظ القاهرة
كتب سيد الخلفاوى

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التقى اللواء أحمد فؤاد نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، أصحاب ورش ومعارض الفواخير بمصر القديمة، المتواجدين بخط سير المومياوات الملكية التى سيتم نقلها من المتحف المصرى إلى متحف الحضارات بعين الصيرة. 
 
وطالب نائب محافظ القاهرة من أصحاب الورش والعارضين منتجاتهم بالطرق، برفع المنتجات كونها تمثل اشغالات طرق بخط سير المومياوات الملكية التى سيتم نقلها، حفاظا على المظهر العام خاصة أنه سيتم تغطية الحدث من وسائل الإعلام العالمية والمحلية. 
 
وأكد اللواء أحمد فؤاد أنه تم رسم مسارات سير لنقل المومياوات، مشيراً إلى أن خط السير يبدأ من أمام القصر العينى الجديد حتى منطقة الفسطاط حتى متحف الحضارات مقر استقرار المومياوات الملكية، ضمن خطة تطوير المتحف والمنطقة المحيطة به. 
 
 
 

نقل المومياوات

نقل المومياء

متحف الحضارات

نقل مومياء المتحف المصري

الفواخير

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