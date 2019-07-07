نائب رئيس جامعة الأزهر بأسيوط: تصحيح ٧٨%من أوراق الإجابات وإعلان النتيجة خلال أسبوع

أسيوط - محمود عجمى

عقد الدكتور أسامة محمد عبد الرؤف نائب رئيس جامعة الأزهر لوجه قبلي، اليوم الأحد، اجتماعا مع عمداء كليات فرع الوجه القبلى، وذلك لمناقشة إضافة بعد الشعب الجديدة بالكليات مثل "التربية الخاصة" بكلية التربية بأسيوط، وكذلك تحديد نسبة الانتداب لأعضاء هيئة التدريس التى تحتاجها تلك الشعبة سواء من داخل الجامعة أو خارجها.



وأكد نائب رئيس جامعة الأزهر لوجه قبلى، على أنه تم الانتهاء من نحو ٧٨% من نتائج الكليات مشيراً إلى أنه سيتم إعلان كافة النتائج فى غضون أسبوع.



كما ناقش الدكتور أسامة عبدالرؤف، آخر تطورات تقدم الكليات لسباق الحصول على الجودة، وذلك بحضور الدكتور محمد الشربينى مدير مركز ضمان الجودة والتدريب بجامعة الأزهر والأمين العام المساعد لفرع الجامعة، والدكتور أحمد العادلى مدير مركز ضمان الجودة والتدريب بفرع جامعة الأزهر بأسيوط.



كما شدد على ضرورة تجهيز احتياجات كليات الفرع بداية من العام المالى من أجل مخاطبة الجامعة بالقاهرة لتوفير تلك الاحتياجات استعدادا لاستقبال العام الدراسى الجديد، موجها الشكر لعمداء الكليات على المجهود المبذول خلال العام الدراسى المنقضى.