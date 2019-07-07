ووفقاً لقناة سكاى نيوز الاخباريسة، أكدت عضو مجلس الشيوخ الفرنسى، اليوم، الأحد، على ضرورة فرض عقوبات على الدول التي تأوي الإرهابيين وتمولهم.

وأضافت جوليه "هناك الكثير من التقدم بشأن مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب"، قائلة إن "المجتمع الدولي ينبغي أن يفرض عقوبات على ممولي الإرهاب عبر تجميد أموالن وحظر أشخاص من الخروج من بلد معين".

وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال" نشرت الشهر الماضى، تقريرا عن التسهيلات المالية التى تقدمها قطر للإرهابيين مستغلة ثغرات فى نظام العقوبات الدولية.

وبحسب الصحيفة، فإن القطرى خليفة السبيعى، يعد واحدا من الإرهابيين المستفيدين من تلك الثغرات، إذ حصل على 120ألف دولار خلال عام، عن طريق بنك قطر الوطني، والسبيعي كان على صلة بالعقل المدبر لهجمات 11 سبتمبر خالد شيخ محمد.

وفي سياق آخر، علقت جوليه على عقد مؤتمر صحفي في مجلس الشيوخ الفرنسي، الجمعة الماضية، للمطالبة بحذف التطبيق الذي يحمل اسم "يورو فتوى" باعتباره يروج لخطاب الكراهية والتطرف.