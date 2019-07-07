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ميناء دمياط يدرب خريجى الجامعات لمواكبة متطلبات سوق العمل

الأحد، 07 يوليه 2019 01:44 م
ميناء دمياط يدرب خريجى الجامعات لمواكبة متطلبات سوق العمل جانب من الاجتماع
دمياط عبده عبد البارى

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عقدت هيئة ميناء دمياط إجتماعاً تنسيقياً للمتدربين من خريجى الجامعات ومن مختلف التخصصات وذلك فى مستهل برنامج تدريبى يستمر لمدة ثلاثة أشهر ويضم ما يقرب من 300 متدرب يأتى ذلك إستكمالاً لجهود هيئة ميناء دمياط لتعظيم المشاركة المجتمعية للأفراد والمؤسسات المحيطة بمجتمع الميناء.

إفتتح اللقاء مدير عام العلاقات العامة بعرض فيلم تسجيلى عن الميناء وإداراته المختلفة وأسلوب العمل داخله ثم كلمة ترحيب من الربان طارق شاهين رئيس مجلس الإدارة نقلها لهم رئيس الإدارة المركزية لتنمية الموارد البشرية ومدير عام التنظيم والإدارة كما تضمنت كلمتهم أهم الإرشادات والقواعد التى سيلتزم بها المتدربون أثناء التدريب العملى، وأوضحوا أن الهيئة تولى إهتماماً كبيراً بالإستثمار فى العنصر البشري.

وحرص الربان شاهين على تقديم كل أوجه الدعم للخريجين لمواكبة متطلبات سوق العمل وأضافوا أنه سيتم تنظيم ندوة تثقيفيه لتوعية المتدربين بمخاطر الإدمان بالتعاون مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى أعقب ذلك البدء فى توزيعهم على الإدارات تمهيداً لبدء عملية التدريب .

جدير بالذكر أنها المرة الثانية التى تنفذ فيها الهيئة برامج تدريبية لخريجى الجامعات من مختلف التخصصات وذلك من منطلق حرصها على المشاركة المجتمعية ويقينها بأهمية الربط بين ما درسه الخريج من علوم نظرية وبين التطبيق العملى على أرض الواقع وهو ما تحققه الهيئة للمتدربين فى إداراتها المختلفة .

 

 

 

 

 


صندوق مكافحة وعلاج الإدمان

التعاطى

محافظة دمياط

ميناء دمياط

المشاركه المجتمعية

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