سوبر كورة
Ads
الأحد، 07 يوليه 2019 09:05 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عربية

ميلشيات الحوثى تستخدم مبانى الأمم المتحدة باليمن لاستهداف قوات الحكومة

الأحد، 07 يوليه 2019 07:41 ص
ميلشيات الحوثى تستخدم مبانى الأمم المتحدة باليمن لاستهداف قوات الحكومة اليمن
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

اتهم فريق الحكومة اليمنية الشرعية فى لجنة التنسيق وإعادة الانتشار الأممية (آر.سي.سي.)، ميليشيات الحوثى الانقلابية باستخدام مبانى الأمم المتحدة لاستهداف القوات الحكومية فى الحديدة غرب اليمن.

وطالب رئيس الفريق الحكومى فى اللجنة اللواء صغير حمود عزيز من الجنرال مايكل لوليسجارد رئيس لجنة (آر.سي.سي.) بزيارة المناطق المتضررة من قصف عناصر الميليشيات الانقلابية فى المناطق المحررة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لإيقاف الخروقات المتكررة من قبل الانقلابيين فى الحديدة، وفقا لقناة (العربية) الإخبارية اليوم الأحد.


وأوضح أن الميليشيات الانقلابية شنت هجوماً على مواقع القوات الحكومية بالمدفعية والدبابات والعربات المدرعة وباستخدام منشآت ومبانى الأمم المتحدة كمنصات مدفعية فى المدينة على مرأى ومسمع من أعضاء لجنة التنسيق وإعادة الانتشار الأممية، بالإضافة إلى خروقات أخرى للميليشيات بالهجوم على القوات الحكومية فى منطقة المثلث ومدينة الصالح.


وأشار إلى أن الهجوم الحوثى أسفر عن مقتل عشرة وإصابة عشرين آخرين من أفراد القوات الحكومية المتواجدة فى المناطق المحررة.


وأكد أن فريقه طالب - فى أكثر من مرة - البعثة الأممية بتوفير فريق ووسائل مراقبة فعالة للقيام بدورها فى مناطق التماس حتى يتم الانتهاء من عملية إعادة الانتشار، وفق اتفاق ستوكهولم، مشيراً إلى أن بعثة الأمم المتحدة لا تمتلك الإمكانية والقدرة على مراقبة وقف إطلاق النار فى المحافظة بالكامل، وهو ما يجعل الميليشيات الحوثية تستثمر هذا الغياب بشن هجومها على مواقع القوات الحكومية والمدنيين .


اليمن

الحوثيون

انتهاكات

السعودية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

قوات حرس الحدود السعودية تحبط محاولات تهريب 1.27 طن حشيش من اليمن

السبت، 06 يوليه 2019 09:12 ص

اليمن: مليشيات الحوثى تقتل مسعفين اثنين فى حيس

السبت، 06 يوليه 2019 03:00 ص

جولة الفرصة الأخيرة للمبعوث الأممى لليمن.. جريفيث يزور مسقط بعد روسيا والإمارات.. ويلتقى قيادات الحوثى لإنقاذ اتفاق ستكهولم.. حكومة اليمن تمنحه مهلة.. وهادى يؤكد: عليه مراجعة تجاوزاته مع الحوثى

الجمعة، 05 يوليه 2019 05:00 م

منظمة إغاثية فرنسية تعلق عملها فى محافظة إب وسط اليمن

الجمعة، 05 يوليه 2019 01:18 م

اليمن تبدأ ترميم عددا من المواقع الأثرية

الخميس، 04 يوليه 2019 05:15 م

اليمن بجلسة مجلس حقوق الإنسان: نحمل الحوثى مسئولية إعاقة الانتقال السياسى

الخميس، 04 يوليه 2019 03:38 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
طقس اليوم حار رطب على معظم الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة

طقس اليوم حار رطب على معظم الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة

مفيش مشكلة ملهاش حل.. وصفات طبيعية للتخلص من آثار المكياج

مفيش مشكلة ملهاش حل.. وصفات طبيعية للتخلص من آثار المكياج

8 حالات لن يتم التصالح عليها فى مخالفات البناء بالقانون الجديد.. تعرف عليها

8 حالات لن يتم التصالح عليها فى مخالفات البناء بالقانون الجديد.. تعرف عليها

لو عايز تحول لابنك من المدرسة.. 17 معلومة تلخص الإجراءات المطلوبة

لو عايز تحول لابنك من المدرسة.. 17 معلومة تلخص الإجراءات المطلوبة

معلومات جديدة عن مسلسل Lord of the Rings.. يأتى فى 5 مواسم

معلومات جديدة عن مسلسل Lord of the Rings.. يأتى فى 5 مواسم

سيلفيستر يعلن والجمهور ينتظر.. بدء تصوير فيلم The Expendables 4

سيلفيستر يعلن والجمهور ينتظر.. بدء تصوير فيلم The Expendables 4

أحمد شوبير يتقدم باستقالته من اتحاد الكرة بعد الإخفاق الأفريقى

أحمد شوبير يتقدم باستقالته من اتحاد الكرة بعد الإخفاق الأفريقى

انفوجراف.. تعرف على أكبر 5 اقتصادات جذبا للاستثمار فى آسيا

انفوجراف.. تعرف على أكبر 5 اقتصادات جذبا للاستثمار فى آسيا

12 خطوة لحماية بطاقتك الائتمانية من السرقة.. تعرف عليها

12 خطوة لحماية بطاقتك الائتمانية من السرقة.. تعرف عليها

عايزة تفضلى شباب على طول.. خطوات تحضير ماسك الموز للتخلص من التجاعيد

عايزة تفضلى شباب على طول.. خطوات تحضير ماسك الموز للتخلص من التجاعيد

"متآمر وأهبل".. قناة إخوانية تناقض نفسها وتروج لأكاذيب استيراد مصر الغاز من إسرائيل وتصديره لها "فى نفس ذات الوقت".. ومذيعها يحاول أن يروّج لتلفيقه: الغاز الموجود بمصر إسرائيلى مستخرج من حقول فلسطينية

"متآمر وأهبل".. قناة إخوانية تناقض نفسها وتروج لأكاذيب استيراد مصر الغاز من إسرائيل وتصديره لها "فى نفس ذات الوقت".. ومذيعها يحاول أن يروّج لتلفيقه: الغاز الموجود بمصر إسرائيلى مستخرج من حقول فلسطينية

مجدى عبد الغنى وكرم كردى يستقيلان من اتحاد الكرة بعد خروج الفراعنة

مجدى عبد الغنى وكرم كردى يستقيلان من اتحاد الكرة بعد خروج الفراعنة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة