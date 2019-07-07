موجز 6.. بدء رفع سن المعاش لـ61 سنة من 2032 ويصل 65 عاما فى 2040





نشر اليوم السابع خلال الساعات القليلة الماضية عددا من الأخبار الهامة على رأسها تأكيد حسن محمد عمر، مستشار وزيرة التضامن، أن مشروع قانون التأمينات الاجتماعية ينص على توحيد سن المعاش ليصل إلى 65 سنة فى عام 2040، وأنه سيتم رفع سن المعاش بالتدريج وسيبدأ التطبيق الفعلى بدءا من عام 2032 برفع سن التقاعد إلى 61 سنة، ويتم زيادة سن خلال كل عامين.. وفيما يلى موجز أخبار الساعة 6 مساء.





أكد حسن محمد عمر، مستشار وزيرة التضامن، أن مشروع قانون التأمينات الاجتماعية ينص على توحيد سن المعاش ليصل إلى 65 سنة فى عام 2040، وأنه سيتم رفع سن المعاش بالتدريج وسيبدأ التطبيق الفعلى بدءا من عام 2032 برفع سن التقاعد إلى 61 سنة، ويتم زيادة سن خلال كل عامين.

وقال عمر، خلال اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائبة مايسة عطوة وكيل اللجنة، اليوم، إنه خلال عام 2034 سيصل سن المعاش إلى 62 سنة، وخلال 2036 سيصل 63 سنة، وخلال 2038 سيصل 64 سنة، ليصل سن المعاش 65 سنة خلال عام 2040.

وافق مجلس النواب على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومى ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رفم 89 لسنة 1960 فى شأن دخول وإقامة الأجانب بأراضى جمهورية مصر العربية والخروج منها، والقانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، من حيث المبدأ





أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، أننا على مشارف تفعيل أحد أكبر مناطق التجارة الحرة فى العالم، بحيث تضم ما يقرب من 1,2 مليار نسمة وناتج محلى إجمالى يقدر بحوالى 3.4 تريليون دولار.

وأضاف الرئيس السيسى فى كلمته بافتتاح القمة الاستثنائية للاتحاد الأفريقى بنيامي، أنه مع اعتزازنا بهذا الإنجاز الكبير، فعلينا أن ندرك أن الطريق مازال طويلاً لتطبيق الاتفاقية على أرض الواقع وجنى ثمارها الواعدة، ومن أهمها رفع معدل التجارة البينية الأفريقية والذى يقدر بحوالى 15% فقط حالياً، وتحقيق التكامل الإنتاجى والصناعى، مما يتطلب المزيد من الجهد والمثابرة لتحرير التجارة فى السلع والخدمات، وتوفير الضمانات التجارية اللازمة، وخلق البيئة الاستثمارية المواتية، واستكمال مفاوضات المرحلة الثانية فى هذا الإطار، قاصدين بذلك تحقيق أهداف الاتفاقية الطموحة وتلبية التطلعات المشروعة لشعوبنا العريقة فى التنمية والتقدم والرقى.

مع اقتراب رحيل كريستين لاجارد عن رئاسة الصندوق الدولى، حيث تم ترشيحها لرئاسة البنك المركزى الأوروبى، طرح عدد من التقارير عدة أسماء مرشحة لخلافتها فى قيادة المؤسسة المالية الدولية. وجاء اسم محمد العريان، الخبير الاقتصادى المصرى، الذى يحمل الجنسيتين الفرنسية والأمريكية أيضا، فى صدارة القائمة.





وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم برئاسة الدكتور على عبد العال نهائيًا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الثروة المعدنية رقم 198 لسنة 2014.

ويهدف مشروع القانون إلى وضع ضوابط واضحة لاستغلال ثروة مصر المعدنية من محاجر ومناجم وملاحات بما يسمح بالاستغلال الأمثل لهذا المورد الطبيعى مع ضمان تحقيقه لأكبر عائد ممكن لصالح الدخل القومى وهو مالا يتوفر إلا فى إطار تشريعى منضبط يمتاز بالشفافية ومراعاة مصالح كافة الأطراف.

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعى انه تقرر سفر أول أفواج حجاج الجمعيات الأهلية يوم 23 يوليو الجارى على أن يكون سفر آخر الأفواج يوم 4 أغسطس المقبل.

ووجهت وزارة التضامن الاجتماعى بتوفير كافة سبل الراحة لحجاج الجمعيات الاهلية وتشكيل غرفة عمليات لمتابعة سفر الحجيج من القاهرة واستقبالهم وتسكينهم فى المملكة العربية السعودية على ان تتلقى تقارير على مدار الساعة عن حالة الحجاج





أكد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، على التزام جميع السائقين لسيارات نقل الركاب للأقاليم أو السرفيس الداخلى بالقاهرة بالتعريفة المقررة والتى تم الإعلان عنها داخل جميع المواقف العامة، وأن غرفة العمليات المركزية بالمحافظة تقوم المتابعة على مدار اليوم لجميع مواقف السيارات ومحطات البنزين ومستودعات البوتاجاز والتى تعمل بشكل طبيعى وعدم وجود أى عوائق بها .

وافقت اللجنة التشريعية بالبرلمان خلال اجتماعها اليوم، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن السجل العيني.

وأضاف محجوب، أنه بشأن تسجيل الأراضى والوحدات العقارية لن يحل كل المشكلات التى تعانى منها آليات الملكية فى مصر، ولكنها خطوة على الطريق الصحيح، خاصة أننا أمام تراث كبير فى حاجة للحفاظ عليه وسيظل الطريق أمامنا لاستكمال باقى الخطوات الإيجابية.





كشفت وزارة البترول والثروة المعدنية، عن وجود خطة طموحة للنهوض بقطاع الثروة المعدنية، لافتا إلى أنه من المتوقع أن تُسهم هذه الخطة فى توفير أكثر من 110 ألف فرصة عمل و700 مليون دولار استثمار أجنبى مباشر.

وأوضحت الوزارة، أنه خلال الفترة الأخيرة وُجد أن الثروة المعدنية لا تساهم بالقدر الكاف فى الدخل القومى للبلاد، قائلا "لدينا ثروات يمكن استغلالها وتعظيم القيمة المضافة لها، والجميع يشهد بالنجاحات على صعيد الاكتشافات البترولية، ونأمل تحقيق هذا النجاح فى قطاع التعدين".

اشترطت هيئة السكة الحديد أن يكون ذوى الاحتياجات الخاصة، حاملًا إثبات شخصية صادر من وزارة الاجتماعى أو المكاتب التابعة لها بالمحافظات حتى يستفيد بالتخفيضات الممنوحة لذوى الاحتياجات الخاصة، على تذاكر القطارات، والبالغة نسبة 75% على تذاكر القطارات العادية "غير المكيفة" و50% على تذاكر القطارات المكيفة أولى وثانية درجة والـ vip.





خاطب الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وزارة الصحة والسكان، للتحقيق فى شكوى الصحفيين المختصين بتغطية أخبار وفعاليات وزارة الصحة فى مختلف الصحف والمجلات والمواقع الالكترونية.

وجاء فى الخطاب، أن شكوى الصحفيين جاءت بشأن عدد من المشكلات التى تعيقهم من القيام بدورهم فى نقل الأخبار والمعلومات تتمثل فى عدم تواصل المتحدث الاعلامى لوزارة الصحة معهم وعدم الرد على اتصالاتهم وعدم استقبالهم فى مكتبه، مؤكدا أن المجلس الأعلى لديه ما يؤكد صدق الشكوى.

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الاثنين، طقس معتدل على السواحل الشمالية حار رطب على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا.

وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على شمال البلاد والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على السواحل الشمالية الغربية، كما تنشط أحيانا على خليج السويس، مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.





أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، القانون رقم 102 لسنة 2019 بربط موازنة الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة للسنة المالية 2019 - 2020، وذلك بعد أن قرره مجلس النواب.

وقدرت جملة موازنة الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة للسنة المالية 2019 - 2020 بمبلغ 2 مليار و769 مليونا و598 ألف جنيه، ونشر القانون فى الجريدة الرسمية.

قدم المحامى أيمن محفوظ، بلاغاً للمستشار نبيل صادق، النائب العام، ضد مسئولى اتحاد الكرة المصرى، جاء فيه أن الخروج المهين لمنتخب مصر فى بطولة مقامة على أرض مصر، والتعاقد بالملايين مع مدرب فاشل، يعد إهدار للمال العام، الذى يتعين على اتحاد الكرة المحافظة عليه.

وأكد محفوظ، فى بلاغه أن الاستقالة لا تعفى من المسئولية القانونية، وفقا لنص المادة 119من قانون العقوبات، والمال العام، هو ما يكون كله أو بعضه مملوكا لإحدى الجهات الحكومية، أو خاضعا لإشرافها أو لإدارتها.

أشاد الدكتور بنيديكت آكى أورامه، رئيس البنك الأفريقى للاستيراد، باتفاقية التجارة الحرة بين دول القارة، مؤكدا أنها من أهم إنجازات الاتحاد الأفريقى.

وقال أورامه، فى الجلسة الافتتاحية للقمة الأفريقية الاستثنائية الـ12 والمنعقدة بالنيجر اليوم الأحد، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسى، إن القمة تاريخية بكل المقاييس وذلك من أجل الالتزام بالتكامل الأفريقى وإعلاء كلمة أفريقيا عالية، مشيرا إلى ترقب الجميع بنتائج هذه القمة.

سرق مجهولون، اليوم الأحد، مكتب بريد القلج، دائرة مركز الخانكة بمحافظة القليوبية، حيث تبين سرقة مبلغ 450 ألف جنيه، وجارى استجواب عدد من المشتبه فيهم، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارًا بورود بلاغ للعميد شريف إلهامى مأمور مركز الخانكة، يفيد بسرقة مكتب بريد قرية القلج، وانتقل العميد يحيى راضى مدير المباحث الجنائية، تم تشكيل فريق بحث جنائى بقيادة العميد عبد الله جلال رئيس فرع البحث الجنائى، والمقدم حازم سعد رئيس مباحث مركز الخانكة.