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موجز أخبار الساعة 1 ظهرا .. انطلاق القمة الأفريقية الاستثنائية فى النيجر برئاسة السيسى

الأحد، 07 يوليه 2019 01:03 م
موجز أخبار الساعة 1 ظهرا .. انطلاق القمة الأفريقية الاستثنائية فى النيجر برئاسة السيسى الرئيس السيسى

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نشر الموقع الالكترونى لـ" اليوم السابع" على مدار الساعات الماضية عددا من الاخبار الهامة فى مقدمتها  انطلاق القمة الأفريقية الاستثنائية فى النيجر برئاسة السيسى وفيما يلى عرض لأهم الأخبار: 
 
 
انطلقت منذ قليل، أعمال القمة الأفريقية الاستثنائية فى العاصمة نيامى بالنيجر، والتى يترأسها الرئيس عبد الفتاح السيسى. 
 
 
تشهد الكرة الأرضية، الثلاثاء 16 يوليو الجارى، خسوف جزئى للقمر يرى فى المناطق التى يظهر فيها القمر عند حدوث الخسوف، ومنها أستراليا وقارة أسيا ماعدا الشمال الشرقى منها، وقارة أفريقيا وقارة أوروبا، ما عدا شمال أسكندنافيا ومعظم أمريكا الجنوبية.
 
 
أبرزت وكالة "نوفا" الإيطالية ارتفاع التجارة بين مصر والدول الأفريقية بنسبة 23% فى عام 2018، وقالت إن نمو حجم التجارة مع دول القارة ارتفع من 5.6 مليار دولار فى 2017 إلى 6.9 مليار فى عام 2018.
 
 
اقتربت كنترولات الثانوية العامة، من إنهاء مرحلة التصحيح لكراسات الاختبارات فى الثانوية العامة، اليوم السابع يقدم فى 10 معلومات أبرز المواد التى تم الانتهاء فعليا من تصحيحها. 
 
 
قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إنه لابد من تعزيز التواصل مع القطاع الخاص لتفعيل اتفاقية التجارة الحرة، موضحا أن التكامل الصناعى بين دول القارة يستلزم مزيدا من التعاون فى كافة الأصعدة.
 
 
أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي، بدء سريان اتفاقية التجارة الحرة بين الدول الإفريقية، جاء ذلك خلال افتتاح القمة الاستثنائية للاتحاد الإفريقى فى نيامى عاصمة النيجر.
 
 
ينتظر طلاب الثانوية العامة، خلال هذه الأيام القليلة القادمة، نتيجة امتحانات الثانوية العامة، بعد عام طويل مليء بالأحداث والوقائع، وفى هذا الإطار تروج الكثير من المواقع بعض المعلومات الخاطئة والشائعات حول النتيجة.
 
 
بعد انطلق التسجيل الإلكترونى لاختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة أمس، ينشر "اليوم السابع"، الخطوات الصحيحة للتسجيل بهذه الاختبارات:
 
 
غادر اليوم الأحد، سيرجو راموس، قائد نادى ريال مدريد الاسبانى، مدينة الغردقة، بعد قضاء إجازه بها 4 أيام بصحبة أسرته، حيث غادر على متن الطائرة الخاصة برجل الأعمال كامل أبو على.
 
 
قالت صحيفة "ميل أون صنداى" البريطانية إن شرطية بريطانية يمكن أن تفقد وظيفتها بعد أن تم ضبطها وهى تحاول المطالبة بالتعويض بالإدعاء كذبا أنها تعرضت لتسمم غذائى فى رحلتها مع شركة "توماس كوك"، فى شرم الشيخ، بمصر.
 
 
وصل الرئيس عبد الفتاح السيسى، إلى مقر انعقاد القمة الأفريقية الاستثنائية، المنعقدة فى النيجر. 

السيسى

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