مهلة 3 أشهر للالتزام بالمساحة المحددة لزراعة البرسيم الحجازى بالوادى الحديد

نظمت الإدارة المركزية للمياه الجوفية لجنوب الصحراء الغربية بالوادى الجديد، برئاسة منصور إبراهيم، ندوة موسعة حول ترشيد المياه لمزارعى ومستثمرى الفرافرة، تحت عنوان "نقطة مياه تساوى حياة بحضور اللواء محمد سالمان الزملوط محافظ الوادى الجديد وعدد من المستثمرين وممثلين عن روابط الآبار والمزارعين من الأهالى.

وتناولت الندوة التعريف بأهمية ترشيد المياه وأساليب و طرق الترشيد، وحث محافظ الوادى الجديد المزارعين على التحول لأساليب الري الحديث، وتحديد مهلة 3 أشهر للالتزام بالمساحة المحددة لزراعة البرسيم الحجازى وفرض غرامات على المخالفين أسوة بمخالفات زراعة الأرز.

كما تم مناقشة البدء الفورى فى تنفيذ الصنبور الموفر للمياه بالمصالح الحكومية والمنازل بعد حصر الوحدات المحلية للأعداد المطلوبة على أن يتم تركيبه مجانا للمواطنين.

كما تم الإتفاق على دراسة متوسط إستهلاك الفدان من المياه وتحديد الأصناف التى يتم زراعتها حسب طبيعة كل أرض.

ووجه الزملوط بتعميم توصيات الندوة وتنفيذها بالجامعات ومراكز الشباب والمدارس لتعميم الإستفادة منها.