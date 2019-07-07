مهاب مميش: عبور 49 سفينة قناة السويس بحمولة 3.5 مليون طن

الإسماعيلية – جمال حراجى

أعلن الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، أن القناة شهدت اليوم الأحد، عبور 49 سفينة، بحمولة 3.5 مليون طن سفن حاويات من الاتجاهين.

وكشف تقرير رسمي من هيئة قناة السويس، أن قافلة الشمال شهدت عبور 27 سفينة بحمولة 2 مليون و400 ألف طن، وأن أكبر حمولة كانت من نصيب سفينة الحاويات التى ترفع علم هونج كونجCOSCO SHIPPING LEA،بحمولة 202 ألف طن، قادمة من هولندا، ومتجهة إلى الصين.

وعبرت 22 سفينة من اتجاه الجنوب (القناة الجديدة ) ، بحمولة مليون و100 ألف طن، وأن أكبر حمولة كانت لسفينة الحاويات التى ترفع علم جزر المارشال ALMAFYAR، بحمولة 166 ألف طن قادمة من قطر ومتجهة إلى فرنسا.