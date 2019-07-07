منظومة التأمين الصحى تكشف آليات تسعير الخدمة للتعاقد مع المنشآت الطبية

كتب وليد عبد السلام

كشفت لائحة منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة، أن لجنة تسعير الخدمات الطبية بمنظومة التأمين الصحى، تختص بدراسة واتخاذ قرار تسعير الخدمات فى ضوء ونتائج وتوصيات الدراسات الاقتصادية الصادرة عن الإيرادات المختصة بهيئة التأمين الصحى.

وتختص اللجنة بوضع قوائم مرنة لأسعار الخدمات الصحية على كافة مستوياتها الثلاثة، وتكون أساسا للتعاقد بين الهيئة ومقدمى الخدمة المعتمدين من القطاع الحكومى والخاص، ويراعى فيها حجم التفاوت فى المدخلات المختلفة للمنشآت الصحية، سواء حجم الاستثمارات أو القوى البشرية أو الخدمات المقدمة.

وتقوم اللجنة، بمراجعة وتحديث قوائم الأسعار بشكل دورى، ويراعى حجم التضخم السنوى وتكلفة الخدمة الصحية، وجودة الخدمات المقدمة، وكذلك تحديث الأسعار طبقا لمتغيرات السوق المصرفى.

ولتحقيق هذه المهام تلتزم اللجنة عند تسعير الخدمات الصحية، أن يغطى السعر التكلفة للخدمة، ويراعى التفاوت فى تكلفة الخدمة نتيجة التفاوت فى تكلفة المدخلات بين مقدمى الخدمة المختلفين، مثل القوى البشرية وحجم الاستثمارات ومستوى الخدمات الصحية بكل منشأة .

ويحقق سعر شراء الخدمة هامش ربح عادل لمقدم الخدمة، وفقا للقواعد التى تقرها اللجنة، وأن تدعم السياسة التسعيرية للهيئة التنافسية بين مقدمى الخدمة، وتعرض على أعمال اللجنة على مجلس ادارة الهيئة للدراسة والاعتماد.