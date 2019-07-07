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منظومة التأمين الصحى الجديد: سداد الاشتراكات إلزامى للحصول على الخدمة

الأحد، 07 يوليه 2019 10:31 م
منظومة التأمين الصحى الجديد: سداد الاشتراكات إلزامى للحصول على الخدمة التأمين الصحى الشامل
كتب وليد عبد السلام

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حددت منظومة التأمين الصحى شرط سداد الاشتراكات فى المرحلة التى بدأت بمحافظة بورسعيد، كشرط إلزامى للحصول على الخدمة بشكل طبيعى .

يشار إلى أن منظومة التأمين الصحى بمحافظة بورسعيد أنطلقت أول يوليو المقبل ومستمرة فى التشغيل التجريبى حتى أول سبتمبر المقبل، على أن يتم التسجيل للجميع للحصول على الخدمة.

يذكر أن جميع المصريين مشمولين بالتغطية التأمينية الصحية الجديدة وهذا سيحدث تباعا مع التطبيق المرحلى للمنظومة ودفع الإشتراكات الزامى واجبارى داخل المنظومة وعلى الجميع والتسجيل بالوحدات للدخول للمنظومة واجب وهام للغاية،والوحدات الصحية مجهزة بأعلى التجهيزات الضخمة لتوفير سبل الرعاية الطبية للمنتفعين.

 


التأمين الصحى الشامل

منظومة التأمين الصحى

الإشتراكات

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