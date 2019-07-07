سوبر كورة
Ads
الأحد، 07 يوليه 2019 08:08 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عاجلة

منظومة التأمين الصحى الجديدة تنظم جولات للتعريف بآليات التسجيل فى بورسعيد

الأحد، 07 يوليه 2019 04:42 م
منظومة التأمين الصحى الجديدة تنظم جولات للتعريف بآليات التسجيل فى بورسعيد التأمين الصحى الشامل
كتب وليد عبد السلام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تنظم منظومة التأمين الصحى الشامل بمحافظة بورسعيد جولات ميدانية بأحياء المحافظة وربوعها للتوعية بالمنظومة الجديدة وآليات الحصول على الخدمة الطبية، وفقا لأعلى معايير الجودة .

ويشار إلى أن منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة بمحافظة بورسعيد فتحت 20 وحدة أمام 920 ألف مواطن بورسعيدى للتسجيل فى المنظومة الجديدة كما وفرت 7 مستشفيات كبرى لتتلقى الحالات المحولة من وحدات الرعاية الأساسية لإتمام الرعاية الطبية.

ويشار إلى أن المؤمن عليه بقانون التأمين الصحى الجديد يحصل على 3 مستويات من الرعاية الصحية، الأول هو خط الدفاع الأول ضد المرض ويهتم بالجانب الوقائى والإحالة وتعزيز الصحة ومكافحة انتشار المرض فى مرحلة ما قبل الإصابة به، وتتولى العيادات والمرافق الصحية تقديم خدمات الرعاية الأولية وهى خدمات شاملة تهتم بصحة الفرد والمجتمع.

 


التأمين الصحى

جولات ميدانية

المستشفيات

بورسعيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
بعد إعلان السيسى بدء سريانها..اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية ×11معلومة

بعد إعلان السيسى بدء سريانها..اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية ×11معلومة

موجز 6.. بدء رفع سن المعاش لـ61 سنة من 2032 ويصل 65 عاما فى 2040

موجز 6.. بدء رفع سن المعاش لـ61 سنة من 2032 ويصل 65 عاما فى 2040

لماذا رحل اتحاد الكرة مستقيلا ولم تتم إقالته ؟

لماذا رحل اتحاد الكرة مستقيلا ولم تتم إقالته ؟

رسمياً ..مجلس اتحاد الكرة يقدم استقالة جماعية إلى ثروت سويلم

رسمياً ..مجلس اتحاد الكرة يقدم استقالة جماعية إلى ثروت سويلم

مدبولي: اجتماعات دورية لمتابعة مشروعات العاصمة الإدارية استعدادا للانتقال إليها

مدبولي: اجتماعات دورية لمتابعة مشروعات العاصمة الإدارية استعدادا للانتقال إليها

بركان 6 يوليو يكشف "عورات" الكرة المصرية.. الخروج المؤسف للمنتخب الوطنى من أمم أفريقيا يؤكد الأخطاء الإدارية والفنية فى اتحاد الكرة والمنتخب.. خطايا مجلس الجبلاية وأجيرى تقود الفراعنة للسقوط أمام الأولاد

بركان 6 يوليو يكشف "عورات" الكرة المصرية.. الخروج المؤسف للمنتخب الوطنى من أمم أفريقيا يؤكد الأخطاء الإدارية والفنية فى اتحاد الكرة والمنتخب.. خطايا مجلس الجبلاية وأجيرى تقود الفراعنة للسقوط أمام الأولاد

240 ألف دولار شرطا جزائيا فى عقد أجيرى.. ومحاولات لفسخ العقد بالتراضى

240 ألف دولار شرطا جزائيا فى عقد أجيرى.. ومحاولات لفسخ العقد بالتراضى

إحالة 21 سائق سرفيس بالقاهرة للنيابة لعدم التزامهم بالتعريفة الجديدة

إحالة 21 سائق سرفيس بالقاهرة للنيابة لعدم التزامهم بالتعريفة الجديدة

ذكرى شهداء الكتيبة 103 فى كمين البرث بكاريكاتير اليوم السابع

ذكرى شهداء الكتيبة 103 فى كمين البرث بكاريكاتير اليوم السابع

سوبر كورة.. رينارد يقترب من الدورى المصرى وصراع ثنائى على ضمه

سوبر كورة.. رينارد يقترب من الدورى المصرى وصراع ثنائى على ضمه

خطة لتوفير 110 آلاف فرصة عمل بالثروة المعدنية و700 مليون دولار استثمارات بالقطاع

خطة لتوفير 110 آلاف فرصة عمل بالثروة المعدنية و700 مليون دولار استثمارات بالقطاع

من يحاكم "الفشلة" فى اتحاد الكرة؟.. الشارع المصرى "يغلى" بعد السقوط المؤسف للفراعنة بامم افريقيا 2019.. مطالب بعقاب من أساءوا استغلال السلطة.. أجهزة الدولة وفرت كل سبل الدعم ومجلس الجبلاية لم يفكر إلا فى البزنس

من يحاكم "الفشلة" فى اتحاد الكرة؟.. الشارع المصرى "يغلى" بعد السقوط المؤسف للفراعنة بامم افريقيا 2019.. مطالب بعقاب من أساءوا استغلال السلطة.. أجهزة الدولة وفرت كل سبل الدعم ومجلس الجبلاية لم يفكر إلا فى البزنس

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة