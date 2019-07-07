منظمة التجارة العالمية: اتفاقية التجارة الحرة خطوة نحو التكامل فى أفريقيا

كتب محمد عبد العظيم

قال يونوف فريد آجا، نائب المدير العام لمنظمة التجارة العالمية، إن اتفاقية التجارة الحرة بين دول القارة الأفريقية تعد من أهم المشروعات لتشجيع التجارة بين دول القارة وجذب الاستثمار والسماح للدول الأفريقية لاستخراج المواد الخام، لافتا إلى أنها تشكل خطوة نحو السلام والازدهار فى أفريقيا.

وأضاف آجا، خلال كلمته فى قمة الاتحاد الافريقى الاستثنائية المقامة فى النيجر، والتى يترأسها الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن اتفاقية منطقة التجارة الحرة لها العديد من المنافع للدول الأفريقية، لافتا إلى أن الفترة المقبلة سوف تشهد المزيد من المشاورات من أجل تحقيق التكامل واستكمال تنفيذ البنود التى تنص عليها وفق جدول زمنى حتى يتم إعداد لسوق تجارية مشتركة، وأنه من المتوقع أن يكون هناك زيادة الحركة التجارية بين البلدان الأفريقية بنسبة 60% بحلول عام 2022.