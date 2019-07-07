منتخب أوغندا يغادر القاهرة بعد خروجه من بطولة كأس الأمم الأفريقية.. صور

كتبت رحاب نبيل

غادر مطار القاهرة الدولي، مساء اليوم الأحد ، منتخب أوغندا عائدا إلى بلاده بعد خروجه من بطولة كأس الأمم الأفريقية، التي تستضيفها مصر خلال الفترة ما بين 21 يونيو حتى 19 يوليو الجاري.

قام فريق من العلاقات العامة من شركة ميناء القاهرة الجوي، بإنهاء إجراءات سفر المنتخب الأوغندي علي متن رحلة مصر للطيران، عبر صالة 4 بالمطار والمخصصة لوصول وسفر المنتخبات الأفريقية المشاركة في بطولة الأمم الإفريقية.

وودع منتخب أوغندا بطولة كأس الامم الافريقية المقامة حالياً في مصر من دور الـ 16 عقب الهزيمة أمام السنغال بهدف دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما باستاد القاهرة أول أمس الجمعة.

وأعلن الاتحاد الأوغندي لكرة القدم اليوم الأحد، رحيل الفرنسي سباستيان ديسابر المدير الفنى السابق للإسماعيلى عن تدريب منتخب أوغندا.