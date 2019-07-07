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مكتب التنسيق: الطالب يحتسب لائقا باختبارات القدرات عند تحقيقه 70 %

الأحد، 07 يوليه 2019 06:00 ص
مكتب التنسيق: الطالب يحتسب لائقا باختبارات القدرات عند تحقيقه 70 % السيد عطا رئيس قطاع التعليم والمشرف على التنسيق بوزارة التعليم العالى
كتب وائل ربيعى

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أكد السيد عطا، رئيس قطاع التعليم والمشرف على التنسيق بوزارة التعليم العالى والبحث العلمى، أن الطالب يحتسب لائقا باختبارات القدرات التى تنطلق يوم السبت المقبل وتستمر حتى 20 يوليو الجارى، عند حصوله على نسبة 70 % من إجمالى تفاصيل توزيع الدرجات.

وأضاف عطا، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن حجز الاختبارات إلكترونيا بشكل كامل، ولا توجد أى مظاريف ورقية، محذرا الطلاب من الانسياق وراء الشائعات التى يطلقها البعض فيما يخص اختبارات القدرات، مطالبهم بالرجوع إلى الوزارة والمجلس الأعلى للجامعات للتأكد من أى معلومة.

 


اختبارات القدرات

التنسيق

التعليم العالى

النجاح فى اختبارات القدرات

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