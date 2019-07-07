سوبر كورة
Ads
الأحد، 07 يوليه 2019 08:17 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عالمية

مقتل 8 أشخاص وإصابة 49 آخرين فى هجوم انتحارى بمدينة غازنى وسط أفغانستان

الأحد، 07 يوليه 2019 07:47 ص
مقتل 8 أشخاص وإصابة 49 آخرين فى هجوم انتحارى بمدينة غازنى وسط أفغانستان قوات الجيش الأفغانى
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال المتحدث باسم الحكومة الأفغانية إن 8 من أفراد الأمن قتلوا وأصيب 49 مدنيا في هجوم لحركة طالبان بسيارة ملغومة في وسط أفغانستان

وأفادت تقارير إعلامية فى أفغانستان اليوم الأحد بانفجار سيارة مفخخة قرب مكتب لمديرية الأمن الوطنى بمدينة "غازني" عاصمة الإقليم، الذى يحمل الاسم ذاته.

ونقلت قناة "طلوع" الأفغانية عن شهود عيان قولهم إن انتحاريا قام بتفجير شاحنة محملة بالمتفجرات فى منطقة مزدحمة بالمدينة.

ولم تعلن أى جهة مسئوليتها عن هذا الهجوم حتى الآن، كما أنه لم ترد أنباء فورية عن سقوط ضحايا.

 

 


أفغانستان

هجوم انتحارى

طالبان

غازنى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

الأزهر يدين الهجوم على مسجد بوسط أفغانستان

السبت، 06 يوليه 2019 08:22 م

مسئول أمريكى ينفى تحديد واشنطن موعدا لسحب قواتها من أفغانستان

السبت، 06 يوليه 2019 04:37 م

تنظيم داعش يعلن مسئوليته عن هجوم على مسجد للشيعة بوسط أفغانستان

السبت، 06 يوليه 2019 02:35 م

اليونسكو ترصد 1.9 مليون دولار لإنقاذ مئذنة جام فى أفغانستان.. اعرف التفاصيل

السبت، 06 يوليه 2019 01:30 م

واشنطن و"طالبان" تستعجلان لإحلال السلام فى أفغانستان خلال أيام

السبت، 06 يوليه 2019 06:03 ص

مقتل 4 مدنيين وإصابة 36 إثر سقوط صواريخ لحركة طالبان فى أفغانستان

الجمعة، 05 يوليه 2019 10:06 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
طقس اليوم حار رطب على معظم الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة

طقس اليوم حار رطب على معظم الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة

8 حالات لن يتم التصالح عليها فى مخالفات البناء بالقانون الجديد.. تعرف عليها

8 حالات لن يتم التصالح عليها فى مخالفات البناء بالقانون الجديد.. تعرف عليها

لو عايز تحول لابنك من المدرسة.. 17 معلومة تلخص الإجراءات المطلوبة

لو عايز تحول لابنك من المدرسة.. 17 معلومة تلخص الإجراءات المطلوبة

معلومات جديدة عن مسلسل Lord of the Rings.. يأتى فى 5 مواسم

معلومات جديدة عن مسلسل Lord of the Rings.. يأتى فى 5 مواسم

سيلفيستر يعلن والجمهور ينتظر.. بدء تصوير فيلم The Expendables 4

سيلفيستر يعلن والجمهور ينتظر.. بدء تصوير فيلم The Expendables 4

أحمد شوبير يتقدم باستقالته من اتحاد الكرة بعد الإخفاق الأفريقى

أحمد شوبير يتقدم باستقالته من اتحاد الكرة بعد الإخفاق الأفريقى

12 خطوة لحماية بطاقتك الائتمانية من السرقة.. تعرف عليها

12 خطوة لحماية بطاقتك الائتمانية من السرقة.. تعرف عليها

عايزة تفضلى شباب على طول.. خطوات تحضير ماسك الموز للتخلص من التجاعيد

عايزة تفضلى شباب على طول.. خطوات تحضير ماسك الموز للتخلص من التجاعيد

انفوجراف.. تعرف على أكبر 5 اقتصادات جذبا للاستثمار فى آسيا

انفوجراف.. تعرف على أكبر 5 اقتصادات جذبا للاستثمار فى آسيا

"متآمر وأهبل".. قناة إخوانية تناقض نفسها وتروج لأكاذيب استيراد مصر الغاز من إسرائيل وتصديره لها "فى نفس ذات الوقت".. ومذيعها يحاول أن يروّج لتلفيقه: الغاز الموجود بمصر إسرائيلى مستخرج من حقول فلسطينية

"متآمر وأهبل".. قناة إخوانية تناقض نفسها وتروج لأكاذيب استيراد مصر الغاز من إسرائيل وتصديره لها "فى نفس ذات الوقت".. ومذيعها يحاول أن يروّج لتلفيقه: الغاز الموجود بمصر إسرائيلى مستخرج من حقول فلسطينية

مجدى عبد الغنى وكرم كردى يستقيلان من اتحاد الكرة بعد خروج الفراعنة

مجدى عبد الغنى وكرم كردى يستقيلان من اتحاد الكرة بعد خروج الفراعنة

الاستقالات تتوالى.. سيف زاهر يقدم استقالته من اتحاد الكرة

الاستقالات تتوالى.. سيف زاهر يقدم استقالته من اتحاد الكرة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة