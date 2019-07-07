مقتل 8 أشخاص وإصابة 49 آخرين فى هجوم انتحارى بمدينة غازنى وسط أفغانستان

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قال المتحدث باسم الحكومة الأفغانية إن 8 من أفراد الأمن قتلوا وأصيب 49 مدنيا في هجوم لحركة طالبان بسيارة ملغومة في وسط أفغانستان

وأفادت تقارير إعلامية فى أفغانستان اليوم الأحد بانفجار سيارة مفخخة قرب مكتب لمديرية الأمن الوطنى بمدينة "غازني" عاصمة الإقليم، الذى يحمل الاسم ذاته.

ونقلت قناة "طلوع" الأفغانية عن شهود عيان قولهم إن انتحاريا قام بتفجير شاحنة محملة بالمتفجرات فى منطقة مزدحمة بالمدينة.

ولم تعلن أى جهة مسئوليتها عن هذا الهجوم حتى الآن، كما أنه لم ترد أنباء فورية عن سقوط ضحايا.