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مقتل 24 مسلحا من طالبان فى غارات منفصلة بوسط أفغانستان

الأحد، 07 يوليه 2019 11:16 ص
مقتل 24 مسلحا من طالبان فى غارات منفصلة بوسط أفغانستان غارة جوية _ صورة أرشيفية
كابول أ ش أ

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لقى 24 مسلحا على الأقل من حركة طالبان المسلحة مصرعهم فى غارات منفصلة شنتها القوات الأفغانية والأمريكية، على إقليمى وارداك ولاجور بوسط أفغانستان.

وقال فيلق الرعد 203 التابع للجيش الأفغاني، فى بيان له نقلته وكالة أنباء "خامة برس" الأفغانية اليوم الأحد، إن القوات الأمريكية شنت غارات جوية فى منطقتى بول إى ألام و باراكى باراك بإقليم لوجار خلال 24 ساعة الماضية.

وأضاف البيان أن الغارات أودت بحياة 19 مسلحا من طالبان بالإضافة إلى ذلك، أكد البيان أن قوات الأمن الأفغانية قتلت 5 مسلحين خلال غارة مشتركة فى إقليم وارداك، ولم تعلق حركة طالبان حتى الآن على هذه الأنباء.

 


مقتل 24 مسلحا

طالبان

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أفغانستان

أخبار أفغانستان

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