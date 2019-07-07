مقتل مسلحين اثنين من داعش بمحافظة نينوى شمال العراق

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أعلنت قوات الحشد الشعبى العراقى مقتل عنصرين من تنظيم داعش الإرهابى جنوب قضاء البعاج بمحافظة نينوى، خلال عملية "إرادة النصر" التى أطلقتها القوات صباح اليوم الأحد.

وقال القوات - فى بيان أوردته قناة "السومرية" الإخبارية - إن "قوة من الحشد الشعبى تمكنت من قتل عنصرين من مسلحى داعش الإرهابى فى بحيرة سنسول جنوب قضاء البعاج بمحافظة نينوى"، مضيفة أن "قوات الحشد والقوات الأمنية المشاركة فى عملية (إرادة النصر) لاتزال تواصل تقدمها".

يذكر أن قيادة العمليات المشتركة أعلنت فجر اليوم عن انطلاق عملية إرادة النصر والتى تمتد من محافظات نينوى وصلاح الدين والأنبار باتجاه الحدود السورية لملاحقة بقايا عناصر تنظيم داعش التى تختبئ فى هذه المناطق الصحراوية.