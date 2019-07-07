مقتل شخصين وإصابة 8 آخرين بسبب تناول فطر سام جنوب غربى الصين

بكين أ ش أ

أعلنت سلطات مقاطعة يونان جنوب غربى الصين، مقتل شخصين وإصابة 8 آخرين بسبب تناول فطر سام عن طريق الخطأ.

وذكر مركز مكافحة الأمراض والوقاية فى المقاطعة –فى بيان اليوم- أنه تم الإبلاغ عن الوفيات التى شملت حالتين فى محافظة منغلا، حيث استهلك جميع الضحايا فطر "روسولا سيبنيغريكانس هونغو" الذى يمكن أن يتسبب فى الانحلال الدموى الحاد داخل الأوعية الدموية، أو فشل كلوى حاد.

ويعتبر الفطر المذكور واحد من الفطر السام الشائعة فى يونان، والذى يبدو مشابها تماما لنوعين آخرين من الفطر الصالح للأكل.