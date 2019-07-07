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مقاتلات التحالف تقصف معسكرا حوثيا بمحافظة إب وسط اليمن

الأحد، 07 يوليه 2019 06:02 م
مقاتلات التحالف تقصف معسكرا حوثيا بمحافظة إب وسط اليمن التحالف العربى
أ ش أ

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شنت مقاتلات تحالف دعم الشرعية فى اليمن، اليوم الأحد غارات جوية استهدفت مواقع وتجمعات لميليشيا الحوثى فى أحد المعسكرات بمحافظة إب وسط اليمن.
ونقلت قناة "العربية" الإخبارية عن مصادر محلية يمنية القول إن مقاتلات التحالف شنت 4 غارات جوية على تجمعات للحوثيين فى معسكر "الحمزة" الكائن بمديرية "السبرة" جنوب شرق المحافظة؛ ما كبد الحوثيين خسائر فادحة.
وتأتى هذه الغارات بعد يومين من غارات جوية مماثلة استهدفت مواقع الحوثيين فى المعسكر ذاته.
واستهدفت مقاتلات التحالف هذا المعسكر الذى يقع على الخط الرابط بين محافظتى إب والضالع، عشرات المرات، حيث يعد من أهم معسكرات التدريب الحوثية الذى تستعين به الميليشيا فى تسيير عملياتها العسكرية فى محافظات تعز والضالع والحديدة.


اليمن

التحالف العربى

تحالف دعم الشرعية

ميليشيا الحوثى

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